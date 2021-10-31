ГОРНЯК22 01.11.2021
Алтайский край

Горняк22: Офицеры СУ СК России по Алтайскому краю приняли участие в субботнике на территории парка «Изумрудный» в городе Барнауле — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
18 часов Ago

К юбилею Победы в Великой Отечественной войне сотрудники следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю высадили деревья в парке «Изумрудный» в городе Барнауле в рамках акции «Сад памяти». И вот уже второй год офицеры ведомства ухаживают за своей аллеей. Перед наступлением холодов сотрудники следственного управления провели уборку территории, убрав листву, мусор и сломанные ветви деревьев.

В настоящее время продолжается облагораживание самого красивого и старого парка города, который долгие годы был в запущенном состоянии. И очень отрадно, что сотрудники следственного ведомства принимают в этом активное и непосредственное участие.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

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