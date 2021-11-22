Горняк22: Офицеры СУ СК России по Алтайскому краю поздравили с Днем рождения ветерана Великой Отечественной войны Кудрявцева Михаила Михайловича — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Сегодня ветерану Великой Отечественной войны Михаилу Михайловичу Кудрявцеву исполнилось 97 лет. Его жизненный путь был нелегким, наверное как у всех людей, которые пережили войну. Родился он 21 ноября 1924 года в селе Киприно Тюменцевского района Алтайского края. Война для Михаила Михайловича началась в августе 1942 года, в тот момент ему еще не исполнилось 18-ти лет. Сначала было обучение в военном пехотном училище в городе Барнауле, а затем в феврале 1943 года он был отправлен на Калининский фронт. Сержант Кудрявцев попал в 9-ю Гвардейскую дивизию и стал командиром стрелкового отделения. За время войны Михаил Михайлович получил два тяжелых ранения, после которых восстанавливался и снова вернулся на фронт. Во время лечения в госпитале после второго ранения сержанта Кудрявцева зачислили в группу десантников и отправили во взвод связи. В Минской области на станция Марьино его батарея охраняла железнодорожный узел. В тот момент наши войска были уже в Германии, вошли в Берлин. Радиостанция всегда была включена и все ждали, что вот-вот закончится война. И словно взрывная волна, долгожданный голос Левитана: «Германия капитулировала…»

Михаил Михайлович награжден многочисленными медалями, а также Орденом Красного Знамени и медалью «За отвагу!».

Офицеры следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю приготовили ветерану тёплый подарок и витаминный букет, которые передали родственникам, потому как Михаил Михайлович немного приболел. Вместе с подарками сотрудники ведомства пожелали ветерану скорейшего выздоровления, бодрости духа и крепкого здоровья!

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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