Горняк22: Офицеры следственного управления СК России по Алтайскому краю приняли участие в акции «Добрый силовик», организованной волонтерским проектом «Михутка» — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Когда наступает осень, а на улице сыро и пасмурно, так хочется подарить тепло тем, кто в нем нуждается! Волонтерский проект «Михутка» обратился к сотрудникам силовых ведомств – Следственному комитету, прокуратуре Алтайского края, Управлению войск национальной гвардии России по Алтайскому краю с просьбой устроить праздник для детей, находящихся на лечении в Центре «Материнства и детства» Краевой клинической детской больницы. Офицеры силовых структур с удовольствием согласились принять участие в акции «Добрый силовик», ведь большинство маленьких пациентов вынуждены находиться в больничных стенах довольно длительное время, а положительные эмоции помогут детям пережить сложные и болезненные процедуры.

Сегодня на территории медицинского учреждения бойцы Росгвардии в костюмах доброго Михутки с помощью снаряжения спустились с крыши больницы, чтобы заглянуть в окно каждой палаты и поприветствовать ребятишек. Эмоции малышей и их родителей, восторг от увиденного превзошли все ожидания, ведь не каждый день можно увидеть сказочного персонажа, а значит поверить в то, что чудо существует!

Затем волонтеры разнесли по отделениям витаминные подарки – коробки с фруктами, которые подарили пациентам сотрудники СК и прокуратуры.

Желание нести добро и тепло детям сегодня объединило силовиков и волонтеров, а также позволило скрасить серые больничные будни тем, кто находится в непростой жизненной ситуации – ребятам и их родителям!

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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