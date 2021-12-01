ГОРНЯК22 01.12.2021
Алтайский край

Горняк22: Офицеры следственного управления СК России по Алтайскому краю помогают детям с онкологическими заболеваниями — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
13 часов Ago

Помимо помощи, которую оказывают следователи Следственного комитета в своей профессиональной деятельности, восстанавливая права граждан при расследовании уголовных дел и проведении процессуальных проверок, немаловажную часть занимает внепроцессуальная деятельность – помощь детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Сегодня во всем мире отмечается Международный День благотворительности, и офицеры следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю присоединились к акции благотворительного проекта «Я помогаю детям» — «Щедрый вторник». Волонтерами проекта на основе детских рисунков изготавливается сувенирная продукция, средства от продажи которой поступают на лечение детей с диагнозом «рак». Открытки и календари, кружки и брелки – все эти необходимые в повседневной жизни вещи могут принести пользу тем, кто нуждается в нашей помощи. Зная это, сотрудники следственного ведомства вносят свою небольшую лепту в приобретение данной продукции. Не потому, что хочется иметь сувенир с логотипом «Я помогаю детям», а для того, чтобы он напоминал каждому из нас, что есть те, кому эта помощь необходима!

В ноябре несколько ребят, находящихся на лечении в онкологическом отделении краевой клинической больницы, праздновали свой День рождения. Конечно, в больничных стенах он проходит не так весело, как для малышей, так и для подростков. Однако родители совместно с психологом отделения стараются  скрасить обыденность и по-особенному поздравить детей. Офицеры регионального СК из-за ковидных ограничений лично не могут посетить виновников торжества, но передают подарки ребятишкам, о которых они мечтают. Маленькая Есения в 4-хлетиний день рождения получила долгожданный «красный» телефон, а Илья и Тимур – умные часы и беспроводные наушники. В свою очередь ребята присылают видео и фото, чтобы их друзья-следователи порадовались положительным эмоциям и счастливым улыбкам своих дорогих подопечных. Ведь эти эмоции частичкой света и добра возвращаются в сердце каждого из нас. Сделайте помощь детям частью своей жизни, творите добро вместе с нами!

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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