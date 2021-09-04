Горняк22: Офицеры СК России по Алтайскому краю поздравили ребят из онкологического отделения детской больницы с началом учебного года — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Первые дни осени всегда ассоциируются с началом нового учебного года. Наступает пора бурной активности, общения и познаний нового. Но не все могут начать учебный год традиционно. Ребята из онкологического отделения краевой детской больницы вынуждены учиться дистанционно прямо в больничных палатах или с учителями, посещающими стационар. А с самыми маленькими занимается психолог общественной организации «Мать и дитя», заменяя им воспитателя и педагога дошкольного учреждения.

Сотрудники следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю не могли не поздравить своих подопечных с началом учебного года и приобрели для них подарки, которые помогут творчески реализоваться, а также окажут помощь в образовательной деятельности.

Ребятишки всегда с нетерпением ждут друзей в гости и всегда встречают их с улыбкой. Несмотря на мучительные процедуры – маленькие пациенты храбрые и отважные, а также любознательные и любопытные. Мы надеемся, что данные качества помогут им побыстрей преодолеть болезнь и вернуться за школьные парты.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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