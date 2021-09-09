Горняк22: Офицеры СК России по Алтайскому краю почтили память жителей блокадного Ленинграда — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Сегодня наша страна отмечает день начала блокады Ленинграда – день самой страшной страницы нашей истории, которая началась 8 сентября 1941 года. Ровно восемьсот семьдесят два дня продлилась блокада фашистских захватчиков. Лишения, которым подверглись люди, до сих пор сотрясают сердца народа: холод, голод, бесконечные бомбежки! Но город выжил назло врагу!

Алтайский край имеет непосредственное отношение к этой дате, так как в годы Великой Отечественной войны принял на своей земле жителей блокадного города, из них 4 тысячи – это дети, которых под бомбежками дорогой жизни обессиленных и измученных голодом доставляли в эшелонах. Впоследствии для ленинградцев наш край стал родным домом, дети-блокадники выросли и обзавелись семьями, воспитали детей и внуков, но боль и воспоминания о страшных годах блокады до сих пор остаются в их памяти!

В краевой столице на Ленинградской аллее стоит памятник, посвященный ленинградцам-блокадникам и воинам-сибирякам, участвовавшим в освобождении Ленинграда. В трагическую дату офицеры Следственного комитета России по Алтайскому краю, кадеты Барнаульского кадетского корпуса и школьники совместно с членами краевой общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» возложили к его подножию цветы и почтили минутой молчания память о жителях города-героя и воинах, его освободивших.

Мы никогда не забудем этот жестокий урок истории и будем вечно помнить погибших героев, отдавших свою жизнь за наше будущее и мир на Земле!

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

Назад Вперед

ИСТОЧНИК