Горняк22: Офицеры СК поздравили с наступающим Днем Победы председателя комитета ветеранов Великой Отечественной войны и военной службы Октябрьского района города Барнаула — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Сотрудники Октябрьского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю поздравили с наступающим Днем Победы председателя комитета ветеранов Великой Отечественной войны и военной службы Октябрьского района города Барнаула Петра Яковлевича Бобкова.

Петр Яковлевич родился 28 января 1927 года в селе Чернавка Алтайского края. В 1944 году был призван в ряды Советской Армии и зачислен в 35- й учебный артиллерийский полк рядовым. После воевал в составе первого Дальневосточного фронта, которым командовал маршал Советского Союза Мерецков, был командиром орудия 270 отдельного истребительного противотанкового дивизиона.

Ветеран рассказал следователям, что с прибытием в действующую армию его назначили командиром противотанкового орудия. 9 августа, после объявления войны, они ступили на оккупированную японцами территорию, чтобы соединиться с войсками Забайкальского фронта, которые шли через Монголию. После взятия города Мулин было решено заночевать в окрестностях, а наутро продолжить наступление, поскольку местность позволяла перемещаться только в светлое время суток. Кругом густые леса, почти непроходимые сопки. Вместо дорог – едва различимые тропы. По ним-то и решено было направить утром танки. Но наступление задерживалось: как только танк появлялся на тропке, орудия противника поражали его с удивительной точностью. «Мы терялись в догадках, как японцам удается так точно бить по нашим целям. Вдруг подползает разведчик и показывает, где, под каким кустом сидит японский корректировщик, снабженный специальным оборудованием. Уничтожили мы его, танки прорвались и пошли в наступление», — вспоминает ветеран. По этому случаю Петра Бобкова представили к награде.

После окончания войны он еще два с половиной года для поддержания порядка находился в Китае. После демобилизации в 1951 году вернулся на Алтай. Петр Яковлевич награжден орденом Трудового Красного Знамени. Имеет орден Славы III степени, орден Отечественной войны и 18 юбилейных медалей (в том числе медаль «За победу над Японией», «30 лет Советской Армии и Флота», «За освоение целинных и залежных земель» и другие).

Офицеры поблагодарили ветерана за интересную беседу и пожелали как можно дольше сохранить сил и здоровья для передачи истории из первых уст будущему поколению! Низкий поклон Вам за Победу, уважаемый Петр Яковлевич!

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

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