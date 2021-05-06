Горняк22: Офицеры Шипуновского МСО СУ СКР по Алтайскому краю совместно с представителями регионального Поискового движения приняли участие в мероприятии по передаче личных вещей погибшего в годы Великой Отечественной войны земляка — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Уже почти 80 лет прошло со времени начала Второй Мировой войны, но до сих пор поисковики по всему миру находят тех, кто без вести пропал в кровавых битвах.

Уроженец Шипуновского района Алтайского края Федоренко Иван Самсонович, 1903 года рождения считался без вести пропавшим с декабря 1941 года. И только в марте 2020 в районе бывшего 1-го Эстонского поселка Ленинградской области при проведении поисковых работ отрядом «Примирение» общественного поискового объединения «Святой Георгий» были обнаружены останки 9 бойцов Красной Армии, среди которых числился и Иван Самсонович. В сентябре бойцов, погибших на ленинградской земле, с почестями захоронили на воинском мемориале «Синявинские высоты». А представителям Алтайского регионального отделения ООД «Поисковое движение России» были переданы личные вещи красноармейца.

Сегодня на малой родине бойца в селе Бобровка Шипуновского района, где проживают дети старшего сына солдата, состоялась передача реликвий – земли с места гибели и захоронения, а также бланка солдатского медальона и медали «За оборону Ленинграда». Председатель Алтайского регионального отделения «Поискового движения России», кандидат исторических наук Дмитрий Вейн рассказал присутствующим о битве, в которой погиб герой, воссоздав картину реальных событий того времени.

В церемонии также приняли участие офицеры Шипуновского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю, которые поблагодарили поисковиков за предоставленную возможность прикоснуться к историческим событиям. Следователи выразили признательность представителям поискового движения за колоссальную работу, которую они делают для своего народа – восстановлению памяти о миллионах погибших, но не забытых!

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

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