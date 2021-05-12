ГОРНЯК22 13.05.2021
Алтайский край

Горняк22: Офицеры Рубцовского МСО СУ СКР по Алтайскому краю поздравили ветерана Великой Отечественной войны и поучаствовали в праздничном концерте подшефного центра для детей-сирот — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
20 часов Ago

 В ознаменование 76-летия Победы в Великой Отечественной Войне сотрудники Рубцовского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю встретились с ветераном Великой Отечественной войны Помазным Александром Кирилловичем, проживающим в селе Новоалександровка Рубцовского района.  

Александр Кириллович был призван в ряды советской армии в 1944 году, в течение полугода проходил обучение в городе Бийске в стрелковом полку. В августе 1945 году ввиду окончания войны с Германией его направили для участия в Советско-Японской войне. Ветеран награжден орденом «Отечественной войны 1 степени», медаль «За отвагу», «За боевые заслуги». После победы в Советско-Японской войне, через 4 месяца Александра Кирилловича отправили в Германию, где он продолжил службу в качестве артиллериста, однако работа по обезвреживанию фашистов продолжалась. После окончания службы в 1952 году Александр Кириллович был демобилизован и вернулся в родную деревню.

Заместитель руководителя следственного отдела вручил ветерану цветы и подарки, выразив слова благодарности за вклад в Великую Победу, пожелал здоровья, долгих лет жизни и хорошего настроения.

В сам праздник офицеры следственного отдела посетили подшефный КГБУ «Куйбышевский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей», где воспитанники и педагоги центра подготовили праздничную программу, посвященную празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Дети рассказывали стихи, пели песни и танцевали танцы военных лет. Данные концерты уже стали традицией, как для воспитанников, так и для шефов. Следователи и педагоги центра ежегодно готовят праздничную программу, прививая детям чувство патриотизма и любви к своей Родине.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

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