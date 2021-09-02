Горняк22: Офицеры Каменского МСО СУ СКР по Алтайскому краю приняли участие в праздничном мероприятии, посвященном Дню знаний в отделении социальной реабилитации несовершеннолетних «Лучик» — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Сотрудники Каменского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю приняли участие в конкурсно-игровой программе для школьников отделения социальной реабилитации несовершеннолетних Каменского района «Лучик». Ребята читали стихи, пели песни, самым трогательным было стихотворение в исполнении Никиты, который впервые переступит порог школы. Затем школьники приняли участие в игровой программе, где собирали на скорость портфели, составляли слова со школьной тематикой, отгадывали загадки, а капитаны показали свою силу и упорство в отжимании. Офицеры подарили несовершеннолетним школьные принадлежности и сладости.

«Пусть День знаний станет новой ступенью в жизни каждого ученика! У кого-то она первая, у кого-то — нет, но самое главное — это начать обучение с хорошим настроением и двигаться только вверх! Поздравляю вас с Днем знаний! Пусть в вашей жизни будет возможность учиться и обретать знания не только в школьные годы, но и в будущем, в течение всей жизни! Желаю огромного желания учиться и познавать. Легкости в новом учебном году. Дружной атмосферы, интересных событий, великолепных отметок и постоянного стремления быть лучше, чем вчера», — пожелал ребятам в конце праздника следователь Артур Волков.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

Назад Вперед

ИСТОЧНИК