Горняк22: Офицеры Каменского МСО СУ СКР по Алтайскому краю приняли участие в праздничном концерте ко Дню Победы в отделении социальной реабилитации несовершеннолетних «Лучик» — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Воспитанники, проживающие в отделении социальной реабилитации несовершеннолетних «Лучик» Комплексного центра социального обслуживания населения Каменского района, оказались в сложной жизненной ситуации и им как никому другому необходимо внимание взрослых. Сотрудники Каменского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю навещают подшефных, проводят с ними профилактические беседы, спортивные и иные мероприятия. В праздничные дни, посвященные Победе в Великой Отечественной войне, офицеры, педагогический состав и воспитанники собрались вместе, чтобы отметить знаменательную дату.

Дети читали стихотворения о войне, а в исполнении вокального ансамбля «Калейдоскоп» на празднике прозвучали песни военных лет. Заместитель руководителя следственного отдела Шевченко Евгений Владимирович побеседовал с ребятами о Второй Мировой войне. Он отметил, что каждый из нас понимает, что нет ничего важнее мирного неба и мирной жизни, но все так же понимают, какой болью и какими страданиями этот мир когда-то был построен. Сегодняшнее поколение не слышит воя сирен, извещающих о военной тревоге, не видит разрушенных фашистскими бомбами домов, не знает, что такое, не отопленное жилище и скудный военный паёк. Трудно поверить, что человеческую жизнь оборвать так же просто, как утренний сон. Об окопах и траншеях молодежь может судить только по кинофильмам и рассказам фронтовиков. Для всех нас война – история. Но подвиг нашего народа, вставшего на защиту Отечества, память о тех, кто героически сражался за Родину, будет жить в наших сердцах вечно.

Офицеры пожелали ребятам никогда не забывать о героях прошлого, ведь память о них воспитывает героев настоящего!

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

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