Горняк22: Офицеры Каменского межрайонного следственного отдела СКР по Алтайскому краю продолжают проводить лекции по профилактике мошенничества представителям старшего поколения — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

В следственном управлении Следственного комитета РФ по Алтайскому краю очень внимательно относятся к людям старшего поколения, которые в силу преклонного возраста нуждаются в нашей заботе и внимании.

Сотрудники Каменского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю продолжают проводить лекции по профилактике дистанционного мошенничества представителям старшего поколения.

На очередной встрече с представителями волонтерского отряда «Серебро Панкрушиха» совета ветеранов Панкрушихинского района следователь отдела Елена Бежан рассказала пенсионерам, как не попасть в руки мошенников и сохранить свое здоровье в век информационных технологий. Представители волонтерского отряда, люди пожилого возраста с большим интересом слушали информацию по профилактике телефонного мошенничества. Елена Андреевна напомнила пенсионерам, что последнее время участились случаи телефонных мошенничеств, преимущественно в отношении пожилых граждан и социально незащищенных групп. Злоумышленники звонят гражданам, представляются сотрудниками следственного комитета России и пытаются получить личные и персональные данные. Следователь отдела призвала граждан быть бдительными и обратила внимание на то, что сотрудники следственного комитета не проводят следственных действий посредством телефонной связи. И если вдруг вам звонят и, представившись следователем, сообщают, что необходимо провести допрос по телефону и ответить на вопросы о ваших банковских счетах и вкладах, необходимо завершить диалог и сообщить об этом в правоохранительные органы. А в случае возникновения подобных ситуаций, пояснила, что нужно делать и куда необходимо обращаться. Пожилые люди активно включились в обсуждение данной проблемы, делясь собственным опытом и наблюдениями.

От лица всех участников волонтерского отряда Скобелкин Петр Яковлевич выразил слова благодарности: «Спасибо за полезную информацию и очень нужную для нас встречу. Мы обязательно поделимся этими рекомендациями со своими знакомыми».

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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