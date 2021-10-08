Горняк22: Офицеры Каменского межрайонного следственного отдела СКР по Алтайскому краю поздравили представителей старшего поколения с днем мудрости, добра и уважения! — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

В следственном управлении Следственного комитета РФ по Алтайскому краю очень внимательно относятся к людям старшего поколения, которые в силу преклонного возраста нуждаются в нашей заботе и внимании. В Международный день пожилых людей офицеры ведомства не остались в стороне. Этот день — не напоминание старшему поколению о возрасте, а день особого отношения к пожилым людям в который хочется еще больше уделить им внимания и окружить нашим теплом. Очень символичен логотип этого праздника, он представляет собой раскрытую ладонь — символ доброты и помощи.

Сотрудники Каменского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю побывали в гостях у представителей старшего поколения — участников клуба «Активное долголетие» комплексного центра Каменского района и поздравили их с праздником.

На очередном заседании клуба следователь отдела Елена Бежан рассказала женщинам как не попасться на удочку злоумышленников в век информационных технологий. Участники клуба, люди пожилого возраста с большим интересом слушали информацию по профилактике телефонного мошенничества. Елена Андреевна поделилась простыми правилами как не попасться на уловки и обман мошенников, не вдаваться в панику. А в случае подобных ситуаций, пояснила, что нужно делать и куда необходимо обращаться. Пенсионеры поделились своими ситуациями телефонных столкновений с мошенниками и как они из них вышли.

Мероприятие завершилось задушевной беседой за чашечкой ароматного чая с тортом.

От лица всех участников клуба Першутина Татьяна Егоровна и Моисеева Анна Михайловна выразили слова благодарности: «Спасибо за полезную информацию, для нас она очень актуальна, так как мы, пожилые, зачастую теряем бдительность и ведёмся на уловки мошенников. А еще благодарим специалистов Центра за возможность собираться за большим столом».

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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