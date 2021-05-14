Горняк22: Офицеры Белокурихинского МСО СУ СКР по Алтайскому краю приняли участие в церемонии захоронения останков погибшего в годы Великой Отечественной войны земляка — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

По приглашению Председателя Алтайского регионального отделения «Поискового движения России» Дмитрия Вейна, сотрудники Белокурихинского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю приняли участие в захоронении останков земляка Похомова Павла Петровича, погибшего в годы Великой Отечественной войны. Торжественная церемония состоялась в селе Старобелокуриха Алтайского района при участии поисковиков и воспитанников патриотических клубов края.

Останки воина обнаружены на Украине в ходе поисковых работ украинской общественной организацией «Историко-патриотическое объединение «Пошук» в апреле 2020 года возле села Рудокопы Пулинского района Житомирской области на месте оборонительных боев июля 1941 года.

Павел Петрович ушел на фронт в первые дни войны, а уже осенью 1941 года родным поступило известие о его безвестном исчезновении. И спустя более полувека, историческая справедливость была восстановлена – герой предан земле на своей родине.

Руководитель следственного отдела поблагодарил поисковиков за участие в столь важном историческом событии, а также за ту роль, которую они осуществляют для восстановления исторической справедливости и сохранении памяти о воинах, защищавших нашу землю.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

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