ГОРНЯК22 09.05.2021
Алтайский край

Горняк22: Офицеры Белокурихинского МСО СУ СК России по Алтайскому краю поздравили ветерана Великой Отечественной войны Казанцева Дмитрия Ивановича с наступающим Днем Победы — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
9 часов Ago

По сложившейся доброй традиции сотрудники Белокурихинского следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю в будни и праздники навещают ветерана Великой Отечественной войны Казанцева Дмитрия Ивановича. Офицеры с удовольствием слушают его рассказы о войне и тяжелых послевоенных годах. В этом году ветерану исполнится 95 лет, но, несмотря на возраст, он очень любит, когда приходят гости, с которыми за чашкой чая можно вспомнить о своей молодости.

Дмитрий Иванович родился в селе Тырышкино Смоленского района  Алтайского края. На фронт ушел  7 ноября 1943 года из города Белокурихи.  Службу закончил 14 апреля 1950 года в Китае. Служил в 46-м автомобильном полку с февраля 1944 года по  октябрь 1945 года. Принимал участие в освобождении городов Днепродзержинск, Киев, Полтава, Днепропетровск. Он участник войны с Японией (Китай, Манчьжурия). Награжден орденом Отечественной войны  II степени, медалями «За победу над Германией в Великой отечественной войне 1941-1945 г.р., «За победу над Японией», юбилейными наградами, медалью «Ветеран труда». После войны работал слесарем по ремонту автомобилей, начальником «Водоканала» в городе Белокурихе.

В преддверии священного для всей нашей страны праздника следователи совместно с руководством следственного отдела вновь навестили ветерана, подарив цветы и подарки. Дмитрий Иванович по традиции напоил гостей чаем, побеседовал с молодыми следователями, дав напутствие честно и достойно служить своей родине, как служил он и его боевые товарищи.

После посещения ветерана офицеры возложили цветы на мемориале Славы воинов Великой Отечественной войны в городе-курорте, почтив минутой молчания всех тех, кто не вернулся с полей сражения.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

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