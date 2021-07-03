Горняк22: Очевидцев смертельного ДТП с велосипедистом на трассе ищут в Алтайском крае » Городской портал — вРубцовске.ру

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02 июля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Сотрудники полиции просят отозваться очевидцев дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в Павловском районе 26 июня 2021 года около 19 часов на федеральной автодороге А-321 между селом Павловск и поселком Урожайным в 6 километрах от Павловска. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

По предварительным данным, произошло столкновение между автомобилем «Тойота Хайс», которым управлял мужчина 1976 года рождения и велосипедистом — мужчиной 1959 года рождения. В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения, от которых в последующем скончался.

Всех, кому что-либо известно об обстоятельствах произошедшего, просят обратиться в МО МВД России «Павловский» по телефонам: 8(38581)39128, 8-999-331-18-38, телефон дежурной части 8(38581)39116.

Фото: img.kapital.kz

Автор: vizitka01

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