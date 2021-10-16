Горняк22: Обаятельная следователь – криминалист Наталья Черникова в фотопроекте «Профессия в лицах» — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Многие убеждены, что в профессии следователя-криминалиста нет места женщинам, что сложная работа не по плечам нежным и хрупким созданиям. Однако данное заблуждение опровергается, когда узнаешь о работе следователя-криминалиста следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю Наталье Черниковой. Она наравне с коллегами-мужчинами в любое время суток выезжает на места преступлений, проводит следственные действия, назначает необходимые экспертизы, а еще – помогает молодым следователям познать азы профессии.

Наталья Николаевна начала свою трудовую деятельность в 2004 году в должности следователя, а через пять лет поняла – ее призвание криминалистика. В ее обязанности входит не только учебно-методическая работа, но и оказание практической помощи следователям в раскрытии и расследовании особо тяжких преступлений против личности и половой неприкосновенности.

«Профессия для меня — это возможность реализовать себя в разных направлениях: не только как следователь, проводя следственные действия и участвуя в расследовании уголовных дел, но и передать свои знания и многолетний опыт молодым специалистам на теоритических занятиях, путем подготовки методических работ и написании статей о положительном опыте расследования», — отзывается о любимой службе Наталья Черникова.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

Назад Вперед

ИСТОЧНИК