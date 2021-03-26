Горняк22: Об

Вред, наносимый наркотиками, чрезвычайно велик – от них страдает все общество в целом. Одним из факторов, негативно влияющих на наркоситуацию, является произрастание наркосодержащих растений на приусадебных участках граждан, а также на территории хозяйствующих субъектов.

Под незаконным культивированием наркосодержащих растений понимается деятельность, связанная с созданием специальных условий для посева и выращивания наркосодержащих растений, а также их посев и выращивание, совершенствование технологии выращивания, выведение новых сортов, повышение урожайности и устойчивости к неблагоприятным метеорологическим условиям, осуществляемая с нарушением законодательства Российской Федерации.

За незаконное культивирование наркосодержащих растений предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Все зависит от размера деяния.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2010 года № 934 утвержден перечень растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры и подлежащих контролю в Российской Федерации. Постановлением Правительства России № 1002 от 01.10.2012 с редакцией от 22.06.2018 года определен значительный, крупный и особо крупный размеры культивирования указанных растений.

К примеру, к растениям, содержащим наркотические средства, относятся: конопля, мак снотворный, голубой лотос, грибы любого вида, содержащие псилоцибин и (или) псилоцин, кокаиновый куст, шалфей предсказателей и другие. Если культивировано свыше 20 кустов конопли, то это уже уголовная ответственность.

Административная ответственность

За незаконное культивирование наркосодержащих растений согласно статье 10.5.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ (далее КоАП РФ), ответственность наступает, если оно произошло не в крупных размерах. И меры административного наказания в этом случае будут следующими:

— для физических лиц – штрафные санкции от 1,5 тыс. руб. до 4 тыс. руб. или административный арест – до 15 суток;

— для юридических лиц – штрафные санкции от 100 тыс. руб. до 400 тыс. руб.

Законодательство Российской Федерации не только запрещает культивирование наркосодержащих растений, но и обязывает собственников земельных участков уничтожать наркосодержащие растения, произрастающие, либо незаконно культивируемые на используемых участках и участках, находящихся в собственности.

Статьей 10.5 КоАП РФ за непринятие землевладельцем или землепользователем мер по уничтожению дикорастущих растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, после получения официального предписания уполномоченного органа, предусмотрено наложение административного штрафа на граждан в размере от 1,5 до 2 тысяч рублей; на должностных лиц — от 3 до 4 тысяч рублей; на юридических лиц — от 30 до 40 тысяч рублей.

Уголовная ответственность

В случае если незаконные действия содержат признаки преступления, то ответственность наступает по статье 231 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры наказывается штрафом в размере до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 2х лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо ограничением свободы на срок до 2-х лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; в особо крупном размере, лишением свободы на срок до 8 лет с ограничением свободы на срок до 2-х лет либо без такового.

Помните! Выращивание растений, содержащих наркотические вещества, без имеющегося на то разрешения, незаконно в любых количествах.

О. Крайнова, секретарь антинаркотической комиссии Новичихинского района.

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