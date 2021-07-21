ГОРНЯК22 21.07.2021
Алтайский край

Горняк22: Об особенностях расследования уголовных дел экономической направленности и налоговых преступлений в интервью «Вести-Алтай» рассказал заместитель третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Алтайскому краю — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
35 минут Ago

25 июля сотрудники Следственного комитета России отметят свой профессиональный праздник.

Именно эти люди расследуют уголовные дела особой сложности. Например, преступления экономической направленности – мошенничества, финансовые пирамиды, незаконная банковская деятельность, налоговые преступления.

О том, какие механизмы используют преступники и какой вред экономике региона наносят своими действиями поговорила корреспондент ВГТРК «Алтай» с заместителем руководителя третьего отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю Александром Сафроновым.

ИСТОЧНИК

Добавить комментарий

Похожие записи:

Читать по теме:

ВТОПЕ: