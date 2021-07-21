Горняк22: Об особенностях расследования уголовных дел экономической направленности и налоговых преступлений в интервью «Вести-Алтай» рассказал заместитель третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Алтайскому краю — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

25 июля сотрудники Следственного комитета России отметят свой профессиональный праздник.

Именно эти люди расследуют уголовные дела особой сложности. Например, преступления экономической направленности – мошенничества, финансовые пирамиды, незаконная банковская деятельность, налоговые преступления.

О том, какие механизмы используют преступники и какой вред экономике региона наносят своими действиями поговорила корреспондент ВГТРК «Алтай» с заместителем руководителя третьего отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю Александром Сафроновым.

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