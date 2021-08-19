Горняк22: О тенденциях рынка недвижимости и особенностях реализации закона о «гаражной амнистии» » Городской портал — вРубцовске.ру

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18 августа 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. О тенденциях рынка недвижимости и особенностях реализации закона о «гаражной амнистии» рассказал эксперт регионального Росреестра

В первом полугодии 2021 года отмечается рост сделок с недвижимостью в регионе, причем такая тенденция характерна как для первичного, так и для вторичного рынка. В региональном Росреестре отмечают, что снижение административных барьеров, а также инициативы ведомства, максимально упростить для потенциальных собственников оформление недвижимости способствуют активности заявителей. Одновременно ряд законодательных изменений позволяет гражданам в упрощенном порядке оформить свою недвижимость.

Подробнее о том, как изменился рынок недвижимости в 2021 году и об изменениях в законодательстве рассказывает заместитель руководителя Управления Росреестра по Алтайскому краю Елена Бандурова.

— Елена Владимировна в 2021 году были различные прогнозы о ситуации на рынке недвижимости, но получается, что снижения покупательского спроса не произошло?

— Да. Действительно, количество сделок с жилой недвижимостью увеличилось в сравнении с прошлым годом на 35% и составило около 72 с половиной тысяч. Также, наблюдается активность и в сегменте новостроек. В 2021-м году оформлено 5 313 договоров долевого участия, в то время как в прошлом на 18% меньше. При этом росло число ипотечных сделок. На минувшее полугодие их пришлось 33 с половиной тысячи, что в 1,5 раза больше по отношению к первой половине 2020-го. Из них зарегистрировано 925 с привлечением льготного кредита на новостройки под 6,5% и 121 — на дома в сельской местности под 3%. Похоже, что здесь сыграли роль не только субсидируемые программы, но и в целом рекордное снижение ставок по жилищным кредитам.

Этот год символичен тем, что в связи с эпидобстановкой в стране и регионе характер регистрационных действий переориентировался на удаленку. Пандемия внесла коррективы, увеличив долю электронных услуг. Если в 2019-м их количество составляло 14,3% от общего числа заявлений, в 2020-м эта цифра подросла до 16,3%, то в первой половине текущего года уже увеличилась до 29,4% (65 205 заявлений). Наше ведомство для удобства граждан приняло решение ускорить оформление документов, представляемых в электронном виде до 24 часов — это касается любого пакета, нововведение действует с 1 июня текущего года.

— В этом году активно говорят о вступлении в силу закона о «гаражной амнистии», насколько важен он для жителей нашего региона и кто может воспользоваться этим законом?

— Да в сентябре вступает в силу закон о «гаражной амнистии», он имеет важную социальную направленность и позволяет гражданам в упрощенном порядке оформить свои права на гаражи. Воспользоваться этими нормами можно при соблюдении трех условий:

1) если гараж — это капитальное строение;

2) если гараж построен до введения действующего Градостроительного кодекса (29.12.2004);

3) если гараж не признан самовольной постройкой по решению суда.

— С чего начать оформление?

Правообладателю необходимо проанализировать, какие документы у него есть (решение предприятия или гаражного кооператива, подтверждающего, что бокс принадлежит именно Вам, справка о выплате паевых взносов, старый технический паспорт, документы о наследстве или о подключении к инженерным коммуникациям и т.д.) Если такие документы имеются, важно уточнить стоит ли участок под гаражом на кадастровом учете. Сделать это можно обратившись в МФЦ, орган местного самоуправления или филиал кадастровой палаты. Отмечу, что сведения об участках, стоящих на государственном кадастровом учете можно найти и на публичной кадастровой карте. Если земля не оформлена, необходимо будет начать именно с оформления земельного участка. Подробная пошаговая инструкция по реализации закона о «гаражной амнистии» размещена в нашем официальном аккаунте Инстаграм, а также на сайте Росреестра.

— Росреестр активно участвует в законотворческом процессе, какие документы инициировало ведомство и какая работа еще ведется в этом направлении?

— За последние полтора года по инициативе Росреестра приняты 12 социально-значимых федеральных закона в сфере регистрации недвижимости, на портал Госуслуг выведены наиболее востребованные людьми виды выписок из ЕГРН, приняты и реализуются «дорожные карты» по формированию точных данных государственного реестра недвижимости. И как отмечает глава ведомства Олег Скуфинский, Правительство ставит перед Росреестром новые амбициозные задачи по повышению эффективности использования земель, созданию Национальной системы пространственных данных, максимальному упрощению получения услуг, в том числе в электронном формате. За прошедший период количество выписок в электронном формате увеличилось как в целом по стране, так и в частности в нашем регионе. Если в проекте «Электронная регистрация за один день» в 2020 году участвовало только 4 региона, сейчас в нем задействованы-72, в том числе и Алтайский край. В июне 2021 года Правительством утверждена инициированная Росреестром государственная программа «Национальная система порространственных данных» на 2022-2030 г.г. Это большой шаг в будущее. Цель проекта — сделать Росреестр единым источником актуальных и достоверных пространственных данных.

Фото: новиковвм.рф

Автор: vizitka01

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