Горняк22: О сельском хозяйстве Алтайского края в январе-июне 2021 года » Городской портал — вРубцовске.ру

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26 июля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. На 1 июля 2021 года в хозяйствах всех категорий, по расчетам, поголовье крупного рогатого скота составило 695,3 тыс. голов (на 5,7% меньше по сравнению с аналогичной датой предыдущего года), из него 295,9 тыс. голов коров (на 3,9% меньше), свиней — 426,7 (на 7,2% меньше), овец и коз — 198,2 тыс. голов (на 10,2% меньше).

В структуре поголовья скота на хозяйства населения приходилось 42,4% поголовья крупного рогатого скота, 61,0% — свиней, 75,0% — овец и коз (на 1 июля 2020 года соответственно 41,4%, 62,9%, 77,0%).

В январе-июне 2021 года в хозяйствах всех категорий, по расчетам, произведено 107,5 тыс. тонн скота и птицы на убой (в живом весе), 559,8 тыс. тонн молока, 494,1 млн штук яиц.

Надой молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях (без субъектов малого предпринимательства) составил 2 736 килограммов (в январе-июне 2020 года — 2 832 килограмма), яйценоскость одной курицы-несушки — 164 яйца (159 яиц). Об этом свидетельствуют данные Алтайкрайстата.

Фото: abinskcity.ru / Алтайкрайстат

Автор: vizitka01

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