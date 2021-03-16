Горняк22: О результатах работы следственного управления СК России по Алтайскому краю по рассмотрению обращений и приему граждан в 2020 году — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Следственным управлением Следственного комитета России по Алтайскому краю на постоянной основе принимаются меры, направленные на всестороннее, полное и объективное рассмотрение обращений граждан таким образом, чтобы каждое обращение получило объективное и окончательное разрешение. Руководителем управления лично, а также по его поручению другими подчиненными работниками осуществляется личный прием заявителей.

В 2020 году в следственное управление по Алтайскому краю поступило 3978 обращений граждан, разрешено по существу 2592 обращения.

В 2020 году возросло число обращений граждан, поступивших в Интернет-приемную следственного управления, и составило 750 от их общего числа. Основной причиной ростатаких обращений стала неблагоприятная санитарная обстановка в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Следственным управлением обеспечивается круглосуточный прием обращений в режиме онлайн по горячим телефонным линям — «Ребенок в опасности», «телефон доверия» и линия для приема и экстренного реагирования на сообщения представителей бизнеса, подвергавшихся давлению, с ежедневным составлением сводок для доклада руководителю следственного управления. В прошлом году снизилось число обращений, поступивших по «телефону доверия», и составило 88, на телефонную линию «Ребенок в опасности» поступило 75 обращений.

Гражданам даются мотивированные аргументированные ответы со ссылкой на действующее законодательство, при этом разъясняется порядок обжалования соответствующего решения, также сообщается о возможности личного приема заявителя.

По-прежнему основная часть обращений граждан, относящихся к компетенции следственных органов, касалась вопросов приема, регистрации и рассмотрения сообщений о преступлении – 2045, реже — решений, принятых на предварительном следствии – 503.

В 2020 году следственным управлением рассмотрено 6 обращений депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

Особое внимание уделяется рассмотрению обращений граждан, поступивших в социальные сети. Каждое обращение докладывается лично руководителю следственного управления, ставится на контроль, организовывается личный прием заявителей и тщательная проверка доводов, в том числе в порядке ст. ст. 144-145 УПК РФ. В 2020 году рассмотрено 15 обращений данной категории.

За период работы в 2020 году на личный прием к руководству следственного управления обратилось 318 граждан, из них:

— к руководителю следственного управления – 147, в том числе на выездном личном приеме – 27;

— заместителями руководителя — 141, в том числе на выездном личном приеме – 43.

В основном граждане обращались по вопросам полноты и качества процессуальных проверок по сообщениям о преступлении, ходу расследования уголовных дел. Также имели место случаи обращений граждан по вопросам, не относящимся к компетенции следственных органов, например, по вопросам обжалования судебных решений. В таких случаях гражданам даны разъяснения правового характера, в том числе разъяснялся порядок обжалования оспариваемых решений.

Организовывается инициативный личный прием заявителей следственного управления при поступлении жалоб, содержащих доводы о нарушении прав несовершеннолетних, о невыплате заработной платы, ненадлежащем оказании медицинской помощи, по уголовным делам, вызвавшим большой общественный резонанс, а также потерпевших по уголовным делам.

По приглашению следственного управления в связи с проводимой в третьем отделе по расследованию особо важных дел процессуальной проверки по факту несвоевременного завершения строительства жилого многоквартирного дома ООО «Монтажной компанией ПР-Холдинг» по адресу: г. Барнаул, пр-т Ленина, 195а, руководителем следственного управления дважды принята инициативная группа участников долевого строительства с целью разъяснения полученных в ходе проверки данных и принимаемых мер по завершению строительства дома. Благодаря принятым следователями мерам, фактически строительство жилого дома завершено, начата передача квартир дольщикам под отделку. Застройщиком представлен пакет документов для ввода дома в эксплуатацию.

В ноябре прошлого года в следственном управлении проведен тематический личный прием инициативной группы детей-сирот по вопросам обеспечения их жилыми помещениями, неисполнения решений суда об их предоставлении, освоения выделенных на покупку жилья бюджетных средств с участием представителей иных государственных органов – Правительства Алтайского края, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, КГКУ «Региональное жилищное управление», Алтайского краевого законодательного собрания и Управления федеральной службы судебных приставов края. Всего на личном приеме принято 20 человек, из них 7 – в режиме видеосвязи. Дети-сироты заранее подготовили список вопросов к чиновникам по наболевшей проблеме – обеспечению их жильем. Представители исполнительной власти разъяснили гражданам о предпринимаемых мерах, финансировании покупки жилья, каким образом осваиваются выделенные денежные средства в настоящее время. Обсуждался вопрос внесения законодательной инициативы в Алтайское краевое законодательное собрание по введению дополнительной социальной гарантии в виде выдачи сертификата. Достигнута договоренность о периодическом размещении на сайте КГКУ «Региональное жилищное управление» дополнительной информации о ходе реализации программы обеспечения жильем.

В целях содействия гражданам в получении жизненно важных медицинских препаратов руководителем следственного управления проводились личные приемы граждан по вопросам госпитализации их несовершеннолетних детей для введения препарата «Спинраза». В рамках проводимой четвертым отделом по расследованию особо важных дел процессуальной проверки фактов несвоевременного исполнения решения суда об обеспечении детей жизненно важными медицинскими препаратами следователем налажено взаимодействие с Министерством здравоохранения Алтайского края и медицинскими учреждениями. В результате оперативно принятых мер фактически исполняются 7 аналогичных решений суда. Госпитализация детей для обследования и начала лечения проходила под контролем должностных лиц следственного управления.

Всего в 2020 году сотрудниками следственного управления на личном приеме приняты 1179 граждан.

Несмотря на неблагополучную санитарно-эпидемиологическую ситуацию, связанную с распространением новой коронавирусной инфекцией, в ведомстве приняты меры по ведению приема граждан в режиме видеосвязи.

В основном граждане обращаются по вопросам полноты и качества процессуальных проверок по сообщениям о преступлении, ходу расследования уголовных дел. Также имели место случаи обращений граждан по вопросам, не относящимся к компетенции следственных органов, например, по вопросам обжалования судебных решений. В таких случаях гражданам даны разъяснения правового характера, в том числе порядок обжалования оспариваемых решений.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

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