Горняк22: О результатах работы следственного управления СК России по Алтайскому краю по рассмотрению обращений и приему граждан в 1 полугодии 2021 года — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Следственным управлением Следственного комитета России по Алтайскому краю на постоянной основе принимаются меры, направленные на всестороннее и полное рассмотрение обращений граждан таким образом, чтобы каждое обращение получило объективное и окончательное разрешение. Руководителем управления лично, а также по его поручению другими подчиненными работниками осуществляется личный прием заявителей.

В 1 полугодии 2021 года в следственное управление по Алтайскому краю поступило 2736 обращений граждан, разрешено по существу 1267 обращений.

В текущем периоде возросло число обращений граждан, поступивших в Интернет-приемную следственного управления, и составило 458 от их общего числа. Основной причиной ростатаких обращений стала неблагоприятная санитарная обстановка в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Следственным управлением обеспечивается круглосуточный прием обращений в режиме онлайн по горячим телефонным линям — «Ребенок в опасности», «телефон доверия» и линия для приема и экстренного реагирования на сообщения представителей бизнеса, подвергавшихся давлению, с ежедневным составлением сводок для доклада руководителю следственного управления. Количество обращений по «телефону доверия» в этом году увеличилось и составило 69, на телефонную линию «Ребенок в опасности» поступило 74 обращения.

Телефонные линии для приема и реагирования сообщений о давлении на бизнес, «Ребенок в опасности», «телефон доверия» работают в круглосуточном режиме, их функционирование закреплено в отдельных организационно-распорядительных документах следственного управления, равно как и работа интернет-приемной следственного управления.

Гражданам даются мотивированные аргументированные ответы со ссылкой на действующее законодательство, при этом разъясняется порядок обжалования соответствующего решения, также сообщается о возможности личного приема заявителя.

По-прежнему граждане обжаловали вопросы приема, регистрации и рассмотрения сообщений о преступлении – 945, реже – решения, принятые на стадии предварительного следствия – 300.

Значительная часть обращений, почти одна четверть из рассмотренных, не содержала вопросов, решение которых относится к компетенции следственных органов Следственного комитета РФ: граждане обжаловали действия должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления, решения и действия (бездействия) сотрудников органов внутренних дел при осуществлении ими полномочий, федеральной службы судебных приставов, вопросы соблюдения законности в местах лишения свободы. Подобные обращения в соответствии с требованиями Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» направлены по компетенции.

В 1 полугодии 2021 года следственным управлением рассмотрено 1 обращение депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

Особое внимание уделяется рассмотрению обращений граждан, поступивших в социальные сети. Каждое обращение докладывается лично руководителю следственного управления, ставится на контроль, организовывается личный прием заявителей и тщательная проверка доводов, в том числе в порядке ст. ст. 144-145 УПК РФ. В этом году рассмотрено 12 обращений данной категории.

За период работы в 2021 году практически в два раза увеличилось число граждан, принятых на личном приеме. Сотрудниками следственного управления на личном приеме приняты 937 граждан. В отчетном периоде на личный прием к руководителю следственного управления и его заместителям обратилось 121 граждан, из них к руководителю следственного управления – 35, в том числе на выездном личном приеме – 3. К заместителям руководителя следственного управления обратилось 86 граждан.

Организовывается инициативный личный прием заявителей следственного управления при поступлении жалоб, содержащих доводы о нарушении прав несовершеннолетних, о невыплате заработной платы, ненадлежащем оказании медицинской помощи, по уголовным делам, вызвавшим большой общественный резонанс, а также потерпевших по уголовным делам.

Всего в 1 полугодии 2021 года сотрудниками следственного управления на личном приеме приняты 937 граждан.

Например, в целях содействия гражданам в получении жизненно важных медицинских препаратов руководителем следственного управления проведен личный прием жителей края по вопросам исполнения решения суда об обеспечении ребенка препаратом «Спинраза». Ранее по аналогичным заявлениям законных представителей в ходе проведенных проверок четвертым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК по Алтайскому краю налажено взаимодействие с Министерством здравоохранения Алтайского края и медицинскими учреждениями по вопросу организации лечения. Заявителям разъяснено, что закупка лекарства и его введение поставлены на контроль в следственном управлении.

В инициативном порядке организовывается личный прием при поступлении обращений о невыплате заработной платы. Так, при поступлении обращения коллектива работников ООО «Алтай-Сдобри» по вопросу о невыплате заработной платы, заместителем руководителя следственного управления незамедлительно проведен личный прием работников предприятия, по результатам личного приема возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1ст.145.1 УК РФ, которое находится в производстве следственного отдела по Центральному району города Барнаул СУ СК России по Алтайскому краю. Оперативно приняты меры к отысканию имущества для погашения задолженности по заработной плате.

Несмотря на неблагополучную санитарно-эпидемиологическую ситуацию, связанную с распространением новой коронавирусной инфекцией, в ведомстве приняты меры по ведению приема граждан в режиме видеосвязи.

В основном граждане обращаются по вопросам полноты и качества процессуальных проверок по сообщениям о преступлении, ходу расследования уголовных дел. Также имели место случаи обращений граждан по вопросам, не относящимся к компетенции следственных органов, например, по вопросам обжалования судебных решений. В таких случаях гражданам даны разъяснения правового характера, в том числе порядок обжалования оспариваемых решений.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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