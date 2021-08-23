Горняк22: О развитии гостиничного бизнеса в Алтайском крае » Городской портал — вРубцовске.ру

|

22 августа 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В гостиничный сектор края включаются гостиницы, мотели, хостелы и другие организации гостиничного типа (мебелированные комнаты, гостевые дома и др.). Всего в 2020 году действовало 323 средства размещения гостиничного типа, наибольшую долю в них занимали гостиницы, апарт-отели, сюит-отели — 67,5%, мотели и хостелы — 8,4%, другие организации гостиничного типа — 24,1%.

По информации Алтайкрайстата, наибольшее число гостиниц и аналогичных средств размещения края находится в городах Барнауле, Бийске, Рубцовске, Белокурихе, Яровом, Алтайском районе (55,7% от всех организаций гостиничного типа края).

Номерной фонд гостиниц и аналогичных средств размещения в 2020 году состоял из 5 131 номера, единовременной вместимостью 11 172 места, числящихся по инвентарным данным на конец года (сезона). В гостиницах располагаются 82,6% номеров, в мотелях 1,4%, в хостелах 3,6% и 12,4% номеров в других организациях гостиничного типа. Средства размещения с номерным фондом не более 50 номеров в 2020 году составили 95% общего номерного фонда КСР гостиничного типа Алтайского края. За 5 лет номерной фонд гостиниц и аналогичных средств размещения увеличился на 26,9%, число мест с 2016 года выросло на 36,2%.

В 2020 году в гостиницах и аналогичных средствах размещения останавливалось 306,6 тыс. человек. Основными целями размещавшихся в гостиницах и аналогичных средствах размещения лиц были отпуск, досуг и отдых — 52,1%, деловые и профессиональные цели — 40,0%. В 2019 году было размещено 418,2 тыс. человек, что на 30,1% человек больше чем в 2016 году. В 2020 году в условиях сложной эпидемиологической обстановки было размещено на 26,7 % меньше, чем в 2019 году и на 4,6 % меньше чем в 2016 году.

Фото: market-sletat.ru

Автор: vizitka01

ИСТОЧНИК