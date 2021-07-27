Горняк22: О работе первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Алтайскому краю в интервью телекомпании «Катунь 24» рассказал Алексей Можаев — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю
Ежегодно 25 июля следователи отмечают свой профессиональный праздник – День сотрудника органов следствия РФ. В гостях программы «Интервью дня» на телеканале «Катунь 24» Алексей Можаев, майор юстиции, руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю рассказал, какие преступления расследует отдел, который он возглавляет.