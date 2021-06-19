Горняк22: О проведении сельскохозяйственной микропереписи в Алтайском крае в 2021 году » Городской портал — вРубцовске.ру

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18 июня 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В Алтайском крае и Республике Алтай началась подготовка к первой сельскохозяйственной микропереписи (далее — СХМП — 2021), которая будет проводиться в период с 1 по 30 августа 2021 года на всей территории Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 августа 2020г. «Об организации сельскохозяйственной микропереписи 2021 года».

Согласно действующему законодательству, микропереписи проводятся на постоянной основе, через 5 лет после завершения очередной Всероссийской сельскохозяйственной переписи (предыдущая сельскохозяйственная перепись состоялась в 2016 году).

СХМП-2021 включает сведения о размерах посевных площадей по группам культур, площадей, занятых плодовыми многолетними насаждениями, и поголовье сельскохозяйственных животных. Обследованию подлежат сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, личные подсобные и другие индивидуальные хозяйства граждан, некоммерческие объединения граждан (садоводческие, огороднические, дачные).

Основными целями СХМП — 2021 является получение официальной статистической информации о произошедших структурных изменениях в сельском хозяйстве, уточнение сведений по категориям сельхозпроизводителей, разработка мер экономического воздействия с целью повышения эффективности сельскохозяйственного производства.

Как порталу «вРубцовске.ру» сообщили в Алтайкрайстате, предварительные итоги микропереписи станут известны уже в конце года, а окончательные будут опубликованы в IV квартале 2022 года.

Фото: 1pskov.tv / Алтайкрайстат

Автор: vizitka01

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