Горняк22: О проведении конкурса творческих работ о деятельности Следственного комитета Российской Федерации за 2020 год — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

В целях объективного представления и формирования позитивного общественного мнения о деятельности Следственного комитета Российской Федерации (далее — Следственный комитет), дальнейшего совершенствования взаимодействия Следственного комитета с общественностью и творческой интеллигенцией, в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю с 1 марта 2021 года по 30 апреля 2021 года проводится конкурс творческих работ о деятельности Следственного комитета Российской Федерации.

Основной задачей конкурса является привлечение авторов (физические и юридические лица, издательства, редакции, творческие союзы, общественные организации) творческих работ к освещению темы служебной деятельности сотрудника Следственного комитета, созданию его положительного образа в целях формирования в обществе позитивного отношения и уважения к профессии следователя и деятельности Следственного комитета в целом, патриотизма и активной гражданской позиции, в том числе, по вопросам содействия следственным органами Следственного комитета в раскрытии преступлений.

Конкурс проводится по следующим номинациям:

— лучшая работа о деятельности следственных органов Следственного комитета в области музыкального искусства (профессиональная и авторская песня — отмечаются исполнители, авторы слов и музыки);

— лучшая работа по созданию образа следователя в художественной литературе (проза, поэзия, драматургия);

— лучшая работа по созданию образа следователя в изобразительном искусстве (живопись, скульптура, графика, монументальные и оформительские работы).

Заявки на участие (профессиональная и авторская песня) и работы (проза, поэзия, драматургия живопись, скульптура, графика, монументальные и оформительские работы) принимаются до 26.04.2021 по адресу: г. Барнаул, ул. Воровского, 106 (в отдел кадров следственного управления) или по эл. почте altai-krai-ok@uk.sledcom.ru

(по вопросам проведения конкурса обращаться по тел. 8 (3852) 29-80-73 Ермакова Юлия Борисовна)

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