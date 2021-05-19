Горняк22: О потребительских ценах на бензин и дизельное топливо в Алтайском крае в апреле 2021 года

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18 мая 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В апреле 2021 года цены на бензин автомобильный в Алтайском крае выросли на 0,8%, за период с начала года — на 5,2%. Дизельное топливо за месяц подорожало на 0,5%, за январь-апрель — на 2,3%. Об этом свидетельствуют данные Алтайкрайстата.

Средние потребительские цены на бензин автомобильный и дизельное топливо по городам Алтайского края за апрель 2021 года составили:

Фото: предоставил Алтайкрайстат

Автор: vizitka01

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