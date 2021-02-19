Горняк22: Новый закон дал возможность оформлять право на частный дом в упрощенном порядке • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

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18 февраля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В декабре 2020 года вступил в силу Федеральный закон от 08.12.2020 № 404-ФЗ (Новый закон), который продлевает срок действия «дачной амнистии» до 1 марта 2026 года и расширяет перечень объектов недвижимости, права на которые можно оформить в упрощённом порядке. Эксперты Кадастровой палаты Алтайского края рассказали, какие преимущества предоставляет новый закон владельцам частных домов, расположенных в населенных пунктах.

«Дачная амнистия» — обиходное название упрощённого порядка оформления прав граждан на отдельные виды недвижимого имущества. Данный порядок позволяет собственникам в полной мере распоряжаться своей недвижимостью и совершать различного рода сделки.

«До принятия Нового закона проведение «дачной амнистии» касалось исключительно владельцев домов, расположенных на территории садоводств. Новый закон продлил «дачную амнистию» на длительный срок и значительно упростил процедуру регистрации домов, построенных как на садовых участках, так и на участках для индивидуального жилищного строительства и для ведения личного подсобного хозяйства в населённом пункте», — сообщила заместитель директора Кадастровой палаты региона Ольга Мазурова.

Продлевая дачную амнистию в 2020 году законодатели решили главный вопрос — упрощение порядка оформления прав на жилые дома в населенных пунктах. С вступлением в силу данного закона оформить жилой дом теперь не составит особого труда, если он соответствует параметрам объекта индивидуального жилищного строительства.

Так, в доме должно быть не более трёх надземных этажей, его высота не должна превышать 20 метров, он состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначен для проживания, не может быть разделен на самостоятельные объекты недвижимости.

Для государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на жилой или садовый дом, расположенный в пределах населенного пункта, требуются только технический план и правоустанавливающий документ на земельный участок, если в ЕГРН не зарегистрировано право на такой участок.

«При этом уведомления о планируемых строительстве или реконструкции индивидуального жилого или садового дома, уведомления об окончании строительства или реконструкции представлять не требуется», — отметила Ольга Мазурова.

Фото: Gbo-vialle.ru

Автор: vizitka01

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