Горняк22: Новый механизм обеспечения инвалидов техническими изделиями заработает осенью текущего года

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22 мая 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. О планирующихся нововведениях управляющий Алтайским отделением Фонда социального страхования Татьяна Петрова рассказала 19 мая в ходе заседания правительства региона, которое было посвящено реализации госпрограммы «Доступная среда в Алтайском крае».

Управляющий отметила, что по итогам 2020 года краевое отделение соцстраха обеспечило техническими средствами реабилитации свыше 20 тысяч человек. Жителям региона было предоставлено более 6,6 млн изделий на сумму более 407 млн рублей. Как и в прошлые годы, наиболее востребованными средствами реабилитации в Алтайском крае остаются подгузники, средства при нарушениях функции выделения, протезно-ортопедические изделия и протезы, в том числе, с внешним источником энергии, слуховые аппараты, собаки-проводники, а также кресла-коляски разных типов (с ручным и электроприводом, прогулочные, комнатные и активного типа).

Татьяна Петрова напомнила, что в настоящее время законодательством предусмотрено два механизма обеспечения граждан средствами реабилитации. Первый — предоставление изделий по государственным контрактам, заключенным с организациями-победителями конкурентных процедур. Этот механизм позволяет гражданину получить средство на полностью безвозмездной основе.

Второй — выплата денежной компенсации. Гражданин самостоятельно приобретает техсредство с любыми характеристиками, а после получает возмещение расходов от ФСС (но только в размере, не превышающем закупочную цену аналогичного изделия по последнему заключенному реготделением контракту).

В крае активно применяются оба механизма, но большинство заявителей предпочитают первый, так как не нужно затрачивать собственные средства, самостоятельно покупать и доставлять изделия.

Осенью этого года людям, имеющим инвалидность, станет доступен третий, дополнительный, механизм обеспечения средствами реабилитации. В сентябре вступит в силу Федеральный закон от 30 декабря 2020 года «О приобретении отдельных видов товаров, работ, услуг с использованием электронного сертификата». По заявлению гражданам будет предоставляться электронный сертификат на определенную сумму, которую они смогут потратить строго целевым образом: на покупку технических средств, рекомендованных в индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида.

— Электронный сертификат расширит возможности граждан в выборе производителей и моделей, позволит покупать понравившиеся изделия, не затрачивая собственные средства, — пояснила Татьяна Петрова.

Информация Алтайского регионального отделения

Фонда социального страхования РФ

Фото: labirint42.ru

Автор: vizitka01

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