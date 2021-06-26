ГОРНЯК22 26.06.2021
Алтайский край

Горняк22: Новых щенков приняли на службу в УФСИН России по Алтайскому краю » Городской портал — вРубцовске.ру

Горняк22
9 часов Ago

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25 июня 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Семь щенков немецких овчарок привезли из племенного питомника служебного собаководства УФСИН России по Омской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Несколько дней щенки находились в кинологическом отделении ИК-3. После того, как оформили все документы, щенков распределили по учреждениям города Барнаула, Новоалтайска и Рубцовска.

Щенки пришли на замену служебным собакам, подлежащим уходу «на пенсию» по возрасту. Кинологи внимательно наблюдают за тем, как себя проявляют щенки в играх, какие природные качества наиболее ярко демонстрируют. Так они определяют, для какого именно направления службы подходит каждый из щенков – специального или общерозыскного профиля.

В течение этого года щенкам предстоит пройти курс дрессировки. После этого они будут готовы к работе в подразделениях уголовно-исполнительной системы.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю.

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