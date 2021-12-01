Горняк22: Новые тарифы на тепло и вывоз мусора ускорили инфляцию услуг в Алтайском крае » Городской портал — вРубцовске.ру

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30 ноября 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Комментирует управляющий Банка России в Барнауле Андрей Иванов:

«В октябре рост цен на услуги в Алтайском крае ускорился до 4,5%. На динамику повлияли новые предельные цены на тепловую энергию для жителей Барнаула и Рубцовска, а также установка тарифа для нового регоператора по вывозу мусора.

С июля этого года, когда обычно происходит индексация тарифов, предельные цены на тепловую энергию для Барнаула и Рубцовска понизились. Стоит отметить, что эти два города Алтайского края входят в зону расчета тарифов на тепло по методу альтернативной котельной. В августе Правительство РФ пересмотрело для таких тарифов методику расчета и дало возможность регионам переустановить предельные цены на тепло еще раз в текущем году. Новые цены для Барнаула и Рубцовска были установлены с 1 октября. Это ускорило в октябре темпы роста цен на отопление и горячую воду в целом по Алтайскому краю.

На ускорение роста цен на услуги в регионе повлияла и стоимость обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Ее снижение в годовом выражении замедлилось. С июня этого года в Барнаульской зоне начал работать новый региональный оператор по обращению с отходами. А с 1 июля установлены новые нормативы накопления ТКО. Все это вместе потребовало установить новый тариф, который начал действовать с 1 октября».

Фото: rg.ru

Автор: vizitka01

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