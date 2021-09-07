Горняк22: Новоалтайским МСО СУ СКР по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела по факту утопления 8-летней девочки в Калманском районе — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Новоалтайским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летней жительницы Калманского района. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По данным следствия, днем 6 июля 2021 года в одном из сел Калманского района обвиняемая на своем автомобиле повезла купаться на находящийся возле поселка пруд свою дочь и двух ее подруг. При этом женщина не спросила у родителей детей разрешения на поездку и привезла их на место, не предназначенное для купания. Оставив девочек в водоеме без присмотра, обвиняемая села в свой автомобиль, достоверно зная, что несовершеннолетние не умеют плавать и не имеют при себе плавательных средств защиты. Через непродолжительный период времени 8-летняя девочка – подруга дочери женщины, скрылась под водой и утонула.

В ходе предварительного следствия обвиняемая вины не признала, утверждая, что наблюдала за детьми, однако собранные следствием доказательства, в том числе показания очевидцев, опровергли ее версию. Уголовное дело с утвержденным и.о. прокурора Калманского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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