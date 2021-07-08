Горняк22: Новоалтайским МСО СУ СКР по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по факту утопления восьмилетней девочки — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Новоалтайским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) по факту утопления восьмилетней девочки в искусственном пруду в Калманском районе.

По данным следствия, днем 06 июля 2021 года три несовершеннолетних девочки пошли на пруд в сопровождении матери одной из них. На берегу несовершеннолетние и находящиеся там двое детей обнаружили деревянный плот, на котором решили покататься. Отплыв на небольшое расстояние от берега, дети стали прыгать в воду, в результате неосторожных действий плот опрокинулся, и все несовершеннолетние упали с него. Восьмилетняя девочка не смогла выплыть и утонула, ее тело было обнаружено на следующий день.

В настоящее время ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу, устанавливаются обстоятельства гибели детей. Расследование уголовного дела продолжается.

Следственные органы СК России по Алтайскому краю обращают внимание жителей региона на то, что, несмотря на установившуюся жаркую погоду, не следует пренебрегать правилами безопасности при нахождении вблизи водоемов. Также обращаем внимание на то, что оставлять детей одних ни в коем случае нельзя, особенно вблизи воды. Помните – жизни детей зависит от степени надлежащего присмотра за ними взрослых!

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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