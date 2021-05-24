Горняк22: Новоалтайским МСО СУ СКР по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по факту утопления двух мальчиков 11-ти 12-ти лет — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Новоалтайским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам) по факту утопления двух мальчиков 11-ти и 12-ти лет в пруду находящегося в селе Новороманово Калманского района.

По данным следствия, в вечернее время 23 мая 2021 года двое несовершеннолетних детей пошли на пруд без присмотра взрослых. На берегу мальчики обнаружили деревянный плот, на котором решили покататься. Отплыв на середину водоема 11-летний мальчик, не удержавшись, упал в воду. Второй бросился спасать друга, в результате чего сам погиб.

В настоящее время ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу, устанавливаются обстоятельства гибели детей. Расследование уголовного дела продолжается.

Следственные органы СК России по Алтайскому краю обращают внимание жителей региона на то, что, несмотря на установившуюся жаркую погоду, не следует пренебрегать правилами безопасности при нахождении вблизи водоемов. Кроме того, вода в открытых водоемах в настоящее время недостаточно прогрета для купания несовершеннолетних, поэтому есть опасность наступления несчастных случаев. Также обращаем внимание на то, что оставлять детей одних ни в коем случае нельзя, особенно вблизи воды. Помните – жизни детей зависит от степени надлежащего присмотра за ними взрослых!

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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