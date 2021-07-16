Горняк22: Новоалтайским МСО СУ СКР по Алтайскому краю проводится доследственная проверка по факту утопления 23-летнего мужчины — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Днем 11 июля 2021 года в реке Повалиха в Первомайском районе утонул 23-летний мужчина. По данному факту Новоалтайским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю организована доследственная проверка.

По предварительным данным следствия, двое молодых мужчин отдыхали на берегу водоема в Первомайском районе. В какой-то момент отдыхающий, находящийся в состоянии алкогольного опьянения скрылся под водой. Тело 23-летнего мужчины в результате поисковых мероприятий было обнаружено в реке 13 июля.

В настоящее время следователями СК устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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