Горняк22: Новоалтайским МСО СУ СКР по Алтайскому краю проводится доследственная проверка по факту обнаружения костных останков — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Днем 09 августа 2021 года в реке Черемшанка в городе Новоалтайске обнаружены останки костей и личные вещи человека. По данному факту Новоалтайским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю организована доследственная проверка.

Следователями СК для установления личности, в том числе с целью проверки принадлежности костных останков пропавшей в марте 2014 года Ксении Боковой назначен комплекс исследований, в том числе экспертиза ДНК. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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