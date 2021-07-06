Горняк22: Новичихинская



Закончились уроки, отзвенели звонки, отшумели перемены 2020-2021 учебного года… Вот уже и каникулы! Что ждёт наших ребят в новом учебном году? Новые предметы, новые учителя, новые открытия и возможности и, конечно же, обновлённый Библиотечно-информационный центр!

Старшеклассники приступили к реализации проекта «Планета школьной истории…», который проходит в рамках краевого конкурса «Я считаю». Напоминаем, что МБОУ «Новичихинская СОШ» вошла в число победителей этого конкурса и получила право на реализацию проекта одиннадцатиклассников.

Краевой конкурс «Я считаю» — это состязание школьных инициатив, выдвинутых и поддержанных старшеклассниками, на право получения гранта из краевого бюджета, он проводится при поддержке краевых Министерства финансов и Министерства образования и науки. Реализация проекта будет проходить в несколько этапов.

Первый и самый трудоемкий этап – подготовка помещения. Необходимо не просто освободить кабинет для ремонта, а всё библиотечное имущество упаковать и вынести. Юноши 11 класса взяли на себя самую тяжёлую работу и сняли шторы, вынесли цветы, мебель. Помогли разобраться с книгами.

Ну что ж, начало положено! До полной реализации проекта «Планета школьной истории…» остаётся совсем немного времени.

По материалам сайта НСШ.

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