Горняк22: Нотариусы и Росреестр — электронное взаимодействие в пользу гражданина » Городской портал — вРубцовске.ру

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14 августа 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Уже больше двух лет действует закон, обязывающий нотариусов после удостоверения сделки с недвижимостью в течение одного рабочего дня представить в Росреестр в электронном виде заявление от имени гражданина о государственной регистрации прав с полным пакетом документов. Стоит отметить, что за период действия закона количество электронных пакетов документов в Алтайском крае значительно увеличилось с 14,3% в 2019 году до 29,4% в I полугодии 2021 года. И в общем объеме электронного документооборота большая часть приходит от нотариусов.

Преимущества такого взаимодействия для граждан очевидно: экономия времени и средств, а также безопасность сделки, ответственность за которую несет, в том числе, и нотариус. По словам Андрея Рериха, заместителя руководителя Управления Росреестра по Алтайскому краю, нотариальное удостоверение сделки и передача документов на государственную регистрацию — это единое нотариальное действие. Дополнительная оплата за передачу документов в Росреестр законом не предусмотрена. Также законом установлена обязанность нотариуса обращаться в электронной форме с заявлением о государственной регистрации прав после выдачи свидетельства о праве на наследство по закону.

Фото: нотариус-мануковская.рф

Автор: vizitka01

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