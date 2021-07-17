Горняк22: Нетрезвые водители являются одним из актуальных угроз безопасности дорожного движения » Городской портал — вРубцовске.ру

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16 июля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Нетрезвые водители являются одним из актуальных угроз безопасности дорожного движения. За 6 месяцев 2021 года на территории обслуживания МО МВД России «Рубцовский» было задержано 397 водителей управляющих транспортным средством в состоянии опьянения, либо отказавшихся от законного требования сотрудников полиции от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Также было задержано 33 водителя за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения, за это правонарушение предусмотрена уже уголовная ответственность в соответствии со статьей 264.1 УК РФ.

У нетрезвого водителя нарушаются функции внимания и координация движения, увеличивается время реакции. Употребление алкоголя приводит к снижению зрительного восприятия, агрессивному стилю вождения. Зачастую ДТП с участием нетрезвых водителей приводят к страшным последствиям: гибели других участников дорожного движения.

Госавтоинспекция обращает внимание водителей:

ЗАПРЕЩЕНО управлять транспортным средством в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного), под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения. ЗАПРЕЩЕНО передавать управление транспортным средством лицам, находящимся в состоянии опьянения, под воздействием лекарственных препаратов, в болезненном и утомленном состоянии. ЗАПРЕЩЕНО употреблять алкогольные напитки, наркотические, психотропные или иные одурманивающие вещества после дорожно-транспортного происшествия, к которому причастен, либо после того, как транспортное средство было остановлено по требованию сотрудника полиции, до проведения освидетельствования с целью установления состояния опьянения или до принятия решения об освобождении от проведения такого освидетельствования.

Водитель транспортного средства обязан по требованию должностных лиц, которым предоставлено право государственного надзора и контроля за безопасностью дорожного движения, проходить освидетельствование на состояние алкогольного опьянения и медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

Госавтоинспекция призывает граждан «Увидел нетрезвого водителя за рулем — сообщи в ГИБДД!». Проявите активную гражданскую позицию и в случае обоснованных предположений управления водителем автомобилем в нетрезвом виде, не игнорируйте данный факт, сообщите в дежурную часть ОГИБДД телефону 4-12-10, по адресу: г. Рубцовск, ул. Комсомольская, 238.

Фото: zabrab75.ru

Автор: vizitka01

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