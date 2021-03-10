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Алтайский край

Горняк22: Несовершеннолетняя девушка в городе Бийске предстанет перед судом по обвинению в краже денежных средств с банковской карты — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Мар 10, 2021
ГОРНЯК22 11.03.2021

Следственным отделом по городу Бийск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 16-летней жительницы города Бийска, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества, совершенное с банковского счета).

По данным следствия, в апреле 2020 года в городе Бийске несовершеннолетняя на остановке общественного транспорта нашла банковскую карту с функцией бесконтактной оплаты. Зная, что без пин-кода картой можно рассчитаться до одной тысячи рублей через терминалы, обвиняемая несколько дней совершала покупки – продуктовые и промышленные товары в магазинах на различные суммы. Своими действиями девушка причинила ущерб владелице банковской карты на общую сумму более 3,5 тысяч рублей.

В ходе предварительного следствия обвиняемая свою вину признала. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора города Бийска обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

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