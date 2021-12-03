ГОРНЯК22 03.12.2021
Алтайский край

Горняк22: Несовершеннолетний житель Тальменского района предстанет перед судом по обвинению в совершении нескольких преступлений имущественного характера — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
3 часа Ago

Следственным отделом по ЗАТО Сибирский следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 15-ти летнего подростка, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б, в» ч.2 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение, с причинением значительного ущерба гражданину), ч.3 ст. 30, п. «а» ч.3 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу,  совершенное с незаконным проникновением в жилище, если преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам).

По данным следствия, в период с июля по сентябрь 2021 года несовершеннолетний  обвиняемый  в одном из сел Тальменского района  совершал хищения  имущества из домов и хозяйственных построек местных жителей.

Следствием установлены 4 эпизода краж чужого имущества несовершеннолетним, на общую сумму более 29 тысяч рублей.

В ходе следствия, обвиняемый полностью признал вину в содеянном. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи, с чем уголовное дело с утверждённым и.о. прокурора Тальменского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Кроме того, следователем в органы системы профилактики было внесено представление об устранении причин  и условий способствующих совершению преступлений.

 

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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