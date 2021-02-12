Горняк22: Несовершеннолетнего пешехода госпитализировали после ДТП в Рубцовске • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Горняк22: Несовершеннолетнего пешехода госпитализировали после ДТП в Рубцовске

Фев 12, 2021
ГОРНЯК22 12.02.2021

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11 февраля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. За текущий период на территории обслуживания ОГИБДД МО МВД России «Рубцовский» произошло 8 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, 4 из них с участием несовершеннолетних.

Так, 11.02.2021г. около 07:45 на ул. Пролетарская, в районе дома №313 в Рубцовске, 23-летний водитель, управлял автомобилем ВАЗ-21043, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, 2007 года рождения, которая переходила через проезжую часть дороги, по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход была госпитализирована в КГБУЗ ГБ-1 г. Рубцовска с различными повреждениями.

Госавтоинспекция напоминает водителям об особенностях вождения в зимний период.

Фото: moyalmetevsk.ru

ИСТОЧНИК

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