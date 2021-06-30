Горняк22: Нескончаемые «барьеры» убивают турбизнес в Змеиногорском районе » Городской портал — вРубцовске.ру

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29 июня 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Более года назад, в редакцию сетевого издания «Москва и Подмосковье» обратились жители Алтайского края, которые готовы развивать в Змеиногорском районе туристический бизнес, но, столкнулись с проблемой перевода земли, принадлежащей им на праве собственности, из категории сельскохозяйственного назначения в категорию рекреационного назначения.

Немного забегая вперед, издание отмечает, что даже, несмотря на то, что развитие внутреннего туризма в России является одним из приоритетных направлений, вошедшей в Послание Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию, указанная выше проблема по сей день остается актуальной. И, похоже, без вмешательства, как минимум Правительства региона и компетентных органов, ее не решить. Ниже детально объясняется почему.

Обратившийся к нам предприниматель, вот уже более полутора лет, регулярно письменно обращается в Администрацию Змеиногорского района Алтайского края с просьбой ходатайствовать в Министерство сельского хозяйства региона о переводе земельного участка, расположенного вблизи озера Колыванское, который, как мы уже сказали ранее, находится в частной собственности предпринимателя, но, каждый раз получает отказ по разным причинам (копии обращений и ответов имеются в распоряжении редакции).

Чтобы детально разобраться в ситуации, 31 мая 2021 г. мы направили редакционный запрос в администрацию Змеиногорского района с просьбой организации и проведения круглого стола по данной теме, а соответственно, с привлечением всех ответственных и заинтересованных лиц, а именно: главы Администрации Змеиногорского района, представителей сетевого издания — «Москва и Подмосковье», представителя комитета по культуре и туризму Змеиногорского района, представителя Управления по сельскому хозяйству, землепользованию, природопользованию и управлению муниципальным имуществом Змеиногорского района, представителя отдела архитектуры, строительства, транспорта и благоустройства Змеиногорского района, представителя Змеиногорского районного Совета депутатов, а также, предпринимателей (их представителей), столкнувшихся с административными барьерами при развитии туристического бизнеса в Змеиногорском районе.

Данное мероприятие, на наш взгляд могло бы полностью прояснить ситуацию и поспособствовало бы выработке путей решения проблемы.

Примерно предполагая, что такой формат диалога может быть для чиновников не удобным, в указанном запросе, мы задали районным властям несколько интересующих нас вопросов:

1. Сколько баз отдыха существует на территории озера Колыванское?

2. Есть ли на указанной выше территории базы отдыха, земельные участки которых ранее были переведены из категории сельскохозяйственного назначения, в категорию рекреационного назначения?

3. По какой причине индивидуальному предпринимателю (называется конкретная фамилия и кадастровый номер участка, обращение от которого имеется в распоряжении редакции), который является собственником земельного участка, расположенного вблизи озера Колыванское, на протяжении полутора лет, администрацией Змеиногорского района ставятся препоны по переводу земельного участка из категории сельскохозяйственного назначения, в категорию рекреационного назначения? И, в какой срок будет решен указанный вопрос?

4. Исходя из ответа Министерства сельского хозяйства Алтайского края на запрос сетевого издания «Москва и Подмосковье» (оригинал имеется в распоряжении редакции), в течение 2020–2021 года в ведомство не поступало ни одного ходатайства от Змеиногорского района, в отличие от других районов края, на перевод земельных участков из категории сельскохозяйственного назначения в категорию рекреационного назначения. По имеющимся у нас данным, обращения в Администрацию Змеиногорского района по переводу земель из категории сельскохозяйственного назначения в категорию рекреационного назначения поступали. Исходя из этого, возникает вполне адекватный вопрос, в чем причина?

В дополнение к вопросу, стоит отметить, что при нашей беседе с начальником юридического отдела Минсельхоза Алтайского края по поводу возможных проблем, возникающих в Змеиногорском районе с подготовкой нормативно-правовой документации для осуществления перевода земель из категории сельскохозяйственного назначения в категорию рекреационного назначения, ведомство готово оказывать содействие, но, по данному вопросу к ним никто из Администрации Змеиногорского района не обращался.

5. Какие меры поддержки предпринимателей, создающих и развивающих туристический бизнес, существуют в Змеиногорском районе? Имеется ввиду, в частности, возможное субсидирование на строительство туристического комплекса, и что для этого нужно сделать?

Наши изначальные предположения, по поводу возможного отказа на проведение круглого стола, оправдались.

Что касается ответов на заданные вопросы, то мы получили лишь частичные ответы на два вопроса, другие три, были полностью проигнорированы.

Ниже приведем содержание полученного нами ответа, и походу цитирования, приведем имеющиеся у нас данные.

Ваше обращение в Администрацию Змеиногорского района о проведении круглого стола по вопросу создания административных барьеров в развитии туризма на территории Змеиногорского района, связанных с переводом земель сельхозназначения в земли рекреационного назначения местного значения рассмотрено. По существу вопросов сообщаем следующее.

Вопросы перевода земель из одной категории в другую регламентируются федеральным и краевым законодательством, а также муниципальными нормативными правовыми актами.

Согласно статье 94 Земельного кодекса Российской Федерации к землям особо охраняемой территории относятся земли рекреационного назначения.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» (далее — Федеральный закон) перевод земель сельскохозяйственных угодий или земельных участков в составе таких земель из земель сельскохозяйственного назначения в земли особо охраняемых территорий и объектов допускается только в исключительных случаях, связанных с созданием особо охраняемых природных территорий или с отнесением земель к землям природоохранного, историко-культурного, рекреационного и иного особо ценного назначения.

Порядок подготовки ходатайства о переводе земель утвержден постановлением Администрации Алтайского края от 26.10.2009 № 441 «Об утверждении Порядка рассмотрения ходатайств о переводе земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую» (далее — Постановление).

На краевом уровне закон Алтайского края № 83 «Об особо охраняемых территориях рекреационного значения в Алтайском крае» был принят 11.11.2019 (далее — закон Алтайского края).

Муниципальный нормативный правовой акт, устанавливающий порядок создания особо охраняемых территорий рекреационного назначения (далее — Порядок, ООТРН), мог быть принят только после принятия закона Алтайского края. До введения в действие закона Алтайского края Администрация района руководствовалась отрицательным Заключением на проект генерального плана муниципального образования Саввушинский сельсовет, выданного Главным управлением имущественных отношений Алтайского края от 01.09.2015.

Если обратиться к кадастровой карте, расположенной в общем доступе в сети Интернет, то можно найти по периметру озера Колыванское два участка с кадастровыми номерами 22:14:040201:1048 и 22:14:040201:1058 отнесенные к категории земель особо охраняемых территорий и объектов, при этом первый указанный участок для туристско-рекреационной деятельности, а на втором расположен оздоровительный лагерь.

Отсюда возникают обоснованные вопросы: Как переводились земли указанных участков из одной категории в другую, если, по сути, исходя из изложенного в ответе, ранее в регионе не существовало необходимых нормативных актов для данных действий?

Каким образом существуют и работают более 10-ти лет базы отдыха на берегу озера Колыванское на землях, предназначенных для сельскохозяйственного назначения, и при этом большая часть туристических баз отдыха существуют и функционируют на арендованных у Администрации Змеиногорского района землях?

Почему, Администрация Змеиногорского района зная об использовании предпринимателями арендованных сельскохозяйственных земель по нецелевому назначению, не предпринимает никаких мер, на протяжении 10-ти лет к созданию особо охраняемой территории рекреационного назначения местного значения?

При этом хочется отметить, что на официальном сайте Администрации Змеиногрского района указана информация о действующих туристических базах отдыха на землях, предназначенных для сельскохозяйственной деятельности, которых насчитывается, как минимум, с десяток. Возможно Администрации Змеиногорского района выгодна такая позиция?

Идем дальше:

Работа по разработке и утверждению Порядка велась с учетом требований Регламента Змеиногорского районного Совета депутатов, в соответствии с планом работы районного Совета депутатов, соглашением, заключенным между органами местного самоуправления Змеиногорского района и Змеиногорской межрайонной прокуратурой, предусматривающим обязательное направление проектов МПА на правовую экспертизу в межрайонную прокуратуру), с соблюдением ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Постановлением Правительства Алтайского края от 24.04.2020 № 185 с 18 часов 00 минут 24 апреля 2020 года на территории Змеиногорского района Алтайского края были введены ограничительные мероприятия (карантин)«, которые были отменены с 00 часов 00 минут 21 мая 2020 года постановлением Правительства Алтайского края от 20.05.2020 № 229. После отмены карантина на территории района деятельность администрации района была направлена на обеспечение отдельных мер по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Вместе с тем, в рамках ограничительных мероприятий, связанных с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, работа по разработке Порядка велась дистанционно, посредством поочередного раздельного согласования структурными подразделениями с перерывами на прохождение специалистами режимов самоизоляции и отсутствия в связи с временной нетрудоспособностью, в том числе и по причине заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

09 октября и 11 ноября 2020 года были проведены очные рабочие совещания по обсуждению проекта Порядка. 1 декабря в соответствии с соглашением проект Порядка был направлен на правовую экспертизу в Змеиногорскую межрайонную прокуратуру.

07 декабря 2020 года было проведено заседание бюджетной комиссии Змеиногорского районного Совета депутатов по обсуждению проекта Порядка.

11 декабря 2020 года на 10-й сессии Змеиногорского районного Совета депутатов (далее — районный Совет) состоялось обсуждение проекта Порядка. Районный Совет проект Порядка не принял: из 12 депутатов, присутствовавших на сессии, проект Порядка поддержало три, 9 — воздержались. Проект Порядка был направлен на доработку и общественное обсуждение. Была организована и проведена встреча с предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере туризма, с участием депутатов районного Совета депутатов.

Повторно вопрос был рассмотрен в соответствии с Регламентом на очередной сессии районного Совета депутатов, перенесенной по погодным условиям с 26 февраля на 11 марта 2021 года, и решение единогласно было принято.

11.03.2021 года Змеиногорским районным Советом депутатов Алтайского края принято решение № 8 от 11.03.2021 „Об утверждении Порядка отнесения земель к землям особо охраняемых территорий рекреационного назначения местного значения на территории муниципального образования Змеиногорский район Алтайского края, их использования и охраны“.

Учитывая то, что журналисты сетевого издания „Москва и Подмосковье“ следят за развитием событий по теме перевода земель из одной категории в другую в Змеиногорском районе более года, мы, опираясь на факты, можем заявить, что даже при принятии Порядка создания особо охраняемых территорий рекреационного назначения возникали проблемы, которые возможно создавались заинтересованными на то лицами.

В частности, чтобы появился сам проект, представителю обратившегося к нам предпринимателя, пришлось проделать массу работы, включающую в себя переговоры по теме создания проекта Порядка с Министерством сельского хозяйства Алтайского края, с депутатами АКЗС, которые были инициаторами принятия закона Алтайского края № 83 „Об особо охраняемых территориях рекреационного значения в Алтайском крае“, сбором сведений об уже принятых аналогичных Порядках в других районах региона и, как бы это не звучало странно — подготовкой проекта Порядка.

Уже готовый комплект документов для принятия Порядка был направлен в Администрацию Змеиногорского района, ну и, естественно, после небольших доработок, и положительного заключения прокуратуры, он был вынесен на рассмотрение районных депутатов.

Примечательным, на наш взгляд, стал следующий этап. После того, как Порядок был изначально отклонен большинством районных депутатов, его обсуждение было вынесено на общественное обсуждение с предпринимателями, занимающимися туристическим бизнесом в Змеиногорском районе. На данном мероприятии присутствовали представители районной Администрации, предприниматели и районные депутаты, и журналист сетевого издания „Москва и Подмосковье“. Представители Администрации ознакомили присутствующих с содержанием проекта Порядка, а вот депутаты и пара предпринимателей по всей вероятности хотели убедить большинство, что принятие Порядка, чревато тем, что после его принятия, те, у кого земельный участок находится в аренде, могут его лишится, так как при изменении категории назначения, Администрация обязана выставить его на аукцион, но при этом, умышленно или по незнанию, умалчивая, что перевод земли, в другую категорию, согласно Порядка, осуществляется только в заявительном порядке (аудиозапись встречи имеется в распоряжении издания).

Немного отходя от темы, стоит отметить, что в начале прошлого лета, журналисты сетевого издания „Москва и Подмосковье“ провели встречу с некоторыми из предпринимателей Змеиногорского района, которые уже на протяжении десятка лет занимаются туристическим бизнесом на своих земельных участках относящихся к категории земель сельскохозяйственного назначения и поинтересовались у них, как они пытаются узаконить свой бизнес. Как выяснилось из разговора, все они готовы перевести свои земельные участки в категорию рекреационного назначения, но, по понятным причинам, сделать этого не могут.

Также, здесь стоит отметить, что после перевода земли в категорию рекреационного назначения, неминуемо меняется стоимость участка в сторону увеличения, а соответственно, значительно увеличивается налог на землю (у кого она в собственности) и стоимость аренды (у кого она в аренде). Естественно, пока земли, которые де-факто используются для ведения туристического бизнеса, а де-юре являются сельскохозяйственного назначения, бюджет района недополучает достаточно крупную сумму средств, а соответственно, можно предположить, что у предпринимателей нет возможности для создания официальных рабочих мест.

Исходя из последнего, когда мы, приведя данный факт на указанной, прошлогодней встрече с предпринимателями, поинтересовались у них о сегодняшней оплате по указанным основаниям, ответ нас весьма удивил.

«Вы, что думаете, мы только по договорам платим?» — заявил один из присутствующих на встрече, а его слова поддержали остальные, при этом со слов предпринимателей было ясно, что пока их никто не трогает их все устраивает.

Конечно, конкретики сказанному не последовало, но, согласитесь, из этого можно предположить о существовании „левой“ кассы. Но, опять же подчеркнем, пока это лишь предположение из сказанного, но факт использования этих туристических баз отдыха на землях сельскохозяйственного назначения уже более 10-ти лет, говорит сам за себя.

Далее вернемся к основной теме и продолжим разбирать полученный нами ответ от Администрации Змеиногорского района на редакционный запрос.

Кроме того, 14 мая 2021 года в администрацию района поступило письмо АО „Научно- производственная корпорация ‚Системы прецизионного приборостроения‘ о необходимости соблюдения владельцами земельных участков, расположенных на берегу Колыванского озера, ограничений при использовании этих участков, т. к. это влияет на результаты работы центра, направленной на обеспечение обороноспособности Российской Федерации. В связи с вновь открывшимися обстоятельствами принятие решений о создании на территории района ООТРН (в частности в границах озера Колыванское) временно приостановлено, т. к. при принятии решения о создании ООТРН должны учитываться интересы всех субъектов, а также должны быть выявлены возможные ограничения, которые обязательно должны быть оговорены при заключении соглашений о деятельности в ООТРН, и доведены до сведения заявителей до принятия ими решения о подаче заявления о переводе земель из одной категории в другую, т. к. эти ограничения могут отрицательно повлиять на ожидаемые заявителями результаты от планируемой ими деятельности в рамках ООТРН.

В связи с вышеизложенным считаем проведение круглого стола нецелесообразным.

Подписан ответ Главой Администрации Змеиногорского района.

Теперь наша информация по данному отрезку ответа.

После долгожданного принятия Порядка районными депутатами, изначально обратившийся к нам предприниматель, подал очередное заявление в Администрацию Змеиногорского района на перевод своего участка земли в категорию рекреационного назначения и создание особо охраняемой территории рекреационного назначения местного значения, еще раз подчеркнем, именно в отношении своего земельного участка, который принадлежит ему на праве собственности. Согласно действующего Порядка, указанное заявление рассматривается в течение 60 дней, и вот, что происходит, 11-го июня, по заявлению предпринимателя состоялась комиссия, которая принимает решение о подготовке ходатайства на отнесение его участка к особо охраняемой территории и дает ему очередной отказ (копия имеется в распоряжении редакции), теперь ссылаясь на приведенное в ответе письмо, поступившее в Администрацию Змеиногорского района, 14 мая 2021 года, от АО ‚Научно- производственной корпорации ‚Систем прецизионного приборостроения‘, в котором организация заявляет о том, что при принятии решений о создании особо охраняемых территорий, необходимо учитывать деятельность ‚Алтайского оптико-лазерного центра имени Г. С. Титова АО ‚НПК ‚СПП‘“

Российский центр оптических наблюдений искусственных спутников земли. Основан в 2004 году в 4,5 км от села Саввушка Змеиногорского района Алтайского края (около Колыванского озера, рядом с горой Большая)).

Еще немного отходя от темы, приведем заявленное нам, мнение, обратившегося в редакцию предпринимателя.

В частности он считает такой отказ Администрации незаконным и необоснованным, так как, по словам предпринимателя в этом отказе не содержится правового обоснования от Администрации Змеиногорского района, а именно, на каком основании предпринимателя ограничивают в использовании своего земельного участка в целях рекреации, при этом, как считает предприниматель, у АО „Научно-производственной корпорации ‚Систем прецизионного приборостроения‘ нет никаких прав на земельные участки в близи озера Колыванское, в том числе и на его землю.

По имеющейся информации, особо охраняемых зон или территорий, для государственной безопасности ранее не создавалось, перевод в другую категорию, например, в соответствии с п. 1, 7 ст. 7 ФЗ № 172 от 21.12.2004 не планировался, иных ограничений, запрещающих перевод земельных участков, находящихся в собственности граждан и ИП в земли рекреационного назначения, не имеется.

Предприниматель считает, что здесь нарушены его Конституционные права, а именно ст. 36 Конституции РФ. Администрация Змеиногорского района не привела объективных и достаточных доказательств того, что перевод его земельного участка в рекреацию наносит ущерб окружающей среде и нарушает права и законные интересы третьих лиц. Предприниматель усматривает в свою сторону дискриминацию по социальному признаку, так как является одним из немногих, кто пытается развивать туристическую деятельность в Змеиногорском районе и, что немало важно, придать прозрачность этой деятельности.

И если задуматься, то, ведь действительно, более 10 лет существования туристических баз отдыха у АО ‚Научно- производственной корпорации ‚Систем прецизионного приборостроения‘ не имелось претензий, при том, что многие базы отдыха находятся прям у подножия или в непосредственной близи от Научно-производственной корпорации, а населенный пункт — село Саввушка, располагается еще гораздо ближе (менее 3-х км), чем земельный участок предпринимателя, который обратился к нам в редакцию.

Вернемся к теме.

После того, как нам стало известно об указанном письме, мы направили редакционный запрос в данную организацию, а также пообщались по телефону с директором филиала расположенном в Змеиногорском районе ‚Алтайского оптико-лазерного центра имени Г. С. Титова АО ‚НПК ‚СПП‘“ Евгением Шуловым.

Нас интересовал вопрос о том, было ли направлено ими указанное письмо в Администрацию Змеиногорского района, в рамках каких территориальных пределах действуют заявленные ими ограничения и могут ли указанные ограничения, стать запретом на создание в границах озера Колыванское ООТРН, а соответственно, на развитие там туристических баз отдыха?

Надо сказать, письменный ответ от головной организации АО „НПК ‚СПП‘“ пришел весьма краткий и без соответствующих ссылок на действующие законодательство РФ, обосновывающих ответ указанной организации, также не указаны действующие ограничения по переводу земельных участков из одной категории в другую, нет ссылки на границы деятельности АО „НПК ‚СПП‘“, которые установлены официально и внесены соответствующим образом на публичную кадастровую карту или СТП. Нет в нем также и ссылок на соблюдение определенного порядка, с целью недопущения наращивания светового загрязнения.

В ответе лишь подтверждается факт направления письма в адрес Администрации Змеиногорского района, а обосновывается его суть тем, что необходимо не допускать наращивание светового загрязнения в районе расположения филиала, которое может затруднять работу оптических средств (лазерного телескопа).

В отношении развития туристических баз в районе озера Колыванское, организация не стала комментировать, сославшись на отсутствие компетенций.

Что касается телефонного разговора с директором „Алтайского оптико-лазерного центра имени Г. С. Титова АО ‚НПК ‚СПП‘“ Евгением Шуловым, то здесь была озвучена определенная конкретика. На заданные, аналогичные вопросы, господин Шулов пояснил, что заявленные ими ограничения действуют в радиусе трех километров от расположения Центра, а все, что расположено дальше, на работу не влияет.

Здесь стоит отметить, что земельный участок, обратившегося к нам предпринимателя, расположен от Центра на расстоянии более 4 километров. А, к примеру, у подножья горы, где расположен Центр, находится населенный пункт, базы отдыха и профилакторий.

Помимо всего изложенного, возвращаясь к нашему редакционному запросу в Администрацию Змеиногорского района, стоит еще раз подчеркнуть, что мы так и не получили ответов на вопросы:

Сколько баз отдыха существует на территории озера Колыванское? И, Есть ли на указанной выше территории базы отдыха, земельные участки которых ранее были переведены из категории сельскохозяйственного назначения, в категорию рекреационного назначения?

Хорошо, если по непонятным нам причинам, на эти вопросы официального ответа нет, ответим на них сами, ведь там, на наш взгляд, нет ничего сложного. А, на первый, из указанных выше вопросов, пожалуй, может ответить любой местный житель.

Действующих баз отдыха на озере Колыванское в Змеиногорском районе Алтайского края можно насчитать, как минимум, более десятка.

К примеру, на официальном сайте комитета по культуре и туризму администрации Змеиногорского района имеется информация об 11-ти действующих базах отдыха — kkt-zmeinogorsk.ru

Официальный сайт Администрации Змеиногорского района также содержит сведения о наличии действующих туристических базах отдыха, которые функционируют на землях сельскохозяйственного назначения и не у кого вопросов не возникает при том, что как было указано выше, многие земли принадлежат администрации Змеиногорского района.

На второй вопрос мы уже ответили выше. Здесь тоже ничего сложного, просто открываем кадастровую карту, смотрим, видим два участка, их кадастровые номера: 22:14:040201:1048 и 22:14:040201:1058.

Что касается, также проигнорированного заданного нами вопроса: Какие меры поддержки предпринимателей, создающих и развивающих туристический бизнес, существуют в Змеиногорском районе? То, на него мы уже получали ответ по факту направления нами редакционного запроса Губернатору Алтайского края Виктору Томенко, в мае прошлого года, когда только начинали работать по теме развития туризма в Змеиногорском районе.

Кстати, как мы писали ранее, из ответов Губернатора, было видно его заинтересованность в развитии туризма в Алтайском крае, а соответственно, мы уверены, что наш материал, о том, как помогают „развивать“ туризм в Змеиногорском районе, будет весьма познавательным.

Исходя из всего вышесказанного, можно прийти к выводу, что легально создать и развивать туристический бизнес, в нашем случае, в окрестностях озера Колыванское, практически невозможно, и это было так, до тех пор, пока в России не приняли Положение об особенностях использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 21 сентября 2020 г. № 1509, согласно которому, направив Уведомление в три инстанции, а именно, в Минсельхоз Алтайского края, в Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ и в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии РФ, можно легально заниматься воспроизводством леса на своем участке и использовать его для занятия рекреационной деятельностью.

Обратившийся к нам предприниматель воспользовался указанным выше Положением (копия Уведомления и подтверждающие документы об его отправке, и получении адресатами, имеются в распоряжении редакции) и, теперь уже, на законных основаниях начал вкладывать средства в создание Базы отдыха на своем участке и воспроизводство лесов. На участке было высажено более тысячи корней деревьев, установлены некапитальные строения и т. д., в общем, сделано все необходимое для занятия туристическим бизнесом, но, и, здесь, возникли проблемы местного значения.

Как пояснил журналисту сетевого издания „Москва и Подмосковье“ предприниматель, специалисты Межмуниципального Змеиногорского отдела Управления Росреестра по Алтайскому краю в устной форме пояснили ему, что данное Постановление не действует, и не может являться обоснованием для ведения рекреационной деятельности.

Чтобы разобраться в данной ситуации, мы направили редакционный вопрос в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии РФ с просьбой разъяснить правомерность действий специалистов Межмуниципального Змеиногорского отдела Управления Росреестра по Алтайскому краю, а также предоставить информацию о наличии в России практики, где владельцы земельных участков сельскохозяйственного назначения, уже осуществляют деятельность в соответствии с Положением об особенностях использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 21 сентября 2020 г. № 1509.

Из полученного нами ответа, стало ясно, что практика в России, где владельцы земельных участков сельскохозяйственного назначения, уже осуществляют деятельность в соответствии с указанным Положением, несмотря на то, что, Положение было принято всего около года назад, довольно распространенная. Таких земельных участков, по состоянию на сегодняшний день в РФ насчитывается около трех тысяч триста.

Помимо данной информации в ответе, со ссылкой на информацию предоставленную Управлением Росреестра по Алтайскому краю сказано следующее:

В ответ на ваш запрос поясняем, что в Межмуниципальный Змеиногорский отдел Управления Росреестра по Алтайскому краю письменных обращений от данного индивидуального предпринимателя с просьбой предоставить разъяснения относительно возможности использования земельного участка из земель сельхозназначения для осуществления рекреационной (туристической) деятельности не поступало. На личный прием к должностным лицам отдела для разъяснения вышеуказанных вопросов индивидуальный предприниматель также не обращался. Соответственно, никаких пояснений со стороны ведомства не предоставлялось.

Помимо прочего ведомство подтверждает тот факт, что в январе 2021 года предприниматель направил уведомление в Управление Росреестра по Алтайскому краю, ссылаясь на п. 7 Положения Правительства РФ от 21.09.2020 № 1509 (об особенностях использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения).

Но, тут же, отмечает, что при проведении административного обследования было установлено, что на земельном участке лесные насаждения отсутствуют.

Справка: В соответствии с ГОСТ 18486-87 под лесным насаждением понимается: Участок леса, состоящий из древостоя, а также, как правило, подростка, подлеска и живого напочвенного покрова. Подлесок — это в том числе кустарники, которых, на земельном участке предпринимателя весьма много. Живой напочвенный покров — это совокупность мхов, лишайников, травянистых растений и полукустарников, произрастающих на покрытых и не покрытых лесом землях.

Помимо прочего, выше мы указывали, что предприниматель высадил на своем участке более тысячи корней деревьев (в распоряжении редакции имеются фото), что соответствует деятельности по воспроизводству лесов.

Таким образом, предоставленная Управлением Росреестра по Алтайскому краю, в части отсутствия на участке лесных насаждений, по факту, не соответствует действительности.

Далее в ответе идет следующий пункт:

Если же предприниматель руководствуется пп. „г“ п. 7 приказа Минприроды России от 09.11.2020 № 908 „Об утверждении Правил использования лесов для осуществления рекреационной деятельности“, в таком случае заявителю необходимо подтверждение на уровне субъекта РФ плана освоения лесов на указанном участке и возможности осуществления туристско-рекреационной деятельности.

Чтобы внести ясность в последнем пояснении, стоит обратить внимание, что здесь приводится ссылка на приказ Минприроды России от 09.11.2020 № 908, которое регулирует туристско-рекреационную деятельность на землях, отнесенных к лесному фонду. А, в нашем случае, предприниматель руководствуется непосредственно Положением об особенностях использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 21 сентября 2020 г. № 1509, в том числе пунктом 21 настоящего Положения, в котором сказано, что при использовании, охране, защите, воспроизводстве лесов, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения, составления проектов освоения лесов, подачи лесной декларации, а также представления отчетов об использовании лесов, об охране лесов, о защите лесов и воспроизводстве лесов, предусмотренных лесным законодательством Российской Федерации, не требуется.

В завершении стоит отметить, что Управление Росреестра по Алтайскому краю уведомило предпринимателя об очередной внеплановой документарной и выездной проверке, которая состоится с 28-го по 29-е июня 2021 г., так, что, можно предположить, что „помощь“, обратившемуся к нам предпринимателю, в „развитии турбизнеса“, продолжает „оказываться“ в полном объеме.

Также, по словам предпринимателя, в текущем году, это далеко не первая проверка, что наводит его на мысль, что кто-то заинтересован в том, чтобы вообще не дать ему работать.

Фото: mip-info.ru

Автор: vizitka77

ИСТОЧНИК