Горняк22: Неоднократно судимый житель города Камень-на-Оби признан виновным в убийстве двух человек — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора неоднократно судимому 20-летнему жителю города Камень-на-Оби. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.105 УК РФ (убийство) и ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)

По данным следствия и суда в ночное время 12 ноября 2019 года в городе Камень-на-Оби между посетителями кафе, произошла ссора. Двое потерпевших мужчин, не желая продолжения конфликта, ушли из увеселительного учреждения. Осужденный на почве личных неприязненных отношений, догнал мужчин и нанес 40-летнему один удар ножом в область спины, а затем ногами не менее 5 ударов по различным частям тела и не менее двух ножевых ранений в область груди 30-летнему потерпевшему и скрылся с места преступления.

Суд, приняв во внимание доводы следствия, признал подсудимого виновным в инкриминируемых ему деяниях и назначил наказание в виде 17 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

ИСТОЧНИК