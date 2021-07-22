Горняк22: Неизвестный в медицинской маске ограбил ювелирный магазин в Рубцовске » Городской портал — вРубцовске.ру

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21 июля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. 20 июля около 12 часов дня в городе Рубцовске произошло нападение на ювелирный магазин, расположенный на улице Дзержинского.

По предварительной информации, гражданин, совершивший нападение, находился в медицинской маске, угрожал предметом, похожим на пистолет. Ворвавшись в торговое помещение, он опрокинул одну из витрин, забрал лоток с украшениями и скрылся.

В настоящее время сотрудники МО МВД России «Рубцовский» организовали активные оперативно-розыскные мероприятия, направленные на раскрытие преступления и задержание подозреваемого. Устанавливаются возможные свидетели и очевидцы происшествия и ущерб, нанесенный торговой точке.

Фото: storage.weacom.ru

Автор: vizitka01

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