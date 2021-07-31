Горняк22: Неизвестные проникли в дом и похитили денежные средства у рубцовчанки » Городской портал — вРубцовске.ру
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30 июля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Установлено, что в дневное время в домофон квартиры 70-летней рубцовчанки позвонила неизвестная женщина и представилась старшей по дому. Гостья сообщила, что накануне было собрание собственников жилья и для нее есть важная информация.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю, пенсионерка открыла дверь, после чего к ней в квартиру зашли две женщины. После ухода гостей потерпевшая обнаружила пропажу денежных средств в сумме более 40 тысяч рублей, которые она хранила в комоде.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц с причинением значительного ущерба гражданину), устанавливаются личности женщин, причастных к совершению хищения.
Фото: bloknot-voronezh.ru