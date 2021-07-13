Горняк22: Не

В редакции побывали жители села 10 лет Октября и вот что рассказали: «Рядом с населенным пунктом находится колок Первомайский. Это прекрасное место для отдыха, там мы собираем ягоды, грибы, лекарственные травы. Наряду с осинами, тополями здесь растут белоснежные красавицы-березы. 14 июля сюда прибыли представители ООО «Новичиха лес», установили знак «Осторожно, валка леса». После этого заехала техника и буквально за день очистили целую поляну, пилили все подряд, в том числе березу. Слышали, что она понадобилась лесхозу для каких-то нужд, остальные деревья, видно, пойдут на дрова. Сельчане обращались в администрацию сельсовета с просьбой разобраться в этом вероломстве. Кому пришло в голову загубить такую великолепную дубраву?»

По просьбе жителей с. 10 лет Октября 18 июля на производственной базе ООО «Русское поле» состоялась встреча, на которой обсуждался вопрос использования этого колка. На ней присутствовали начальник отдела-главный лесничий Новичихинского лесничества Е. В. Ланг, заместитель директора ООО «Новичиха лес» А. Ю. Толстиков, глава администрации Десятилетского сельсовета Т. Н. Букреева, депутаты, главы крестьянско-фермерских хозяйств.

Представители лесной отрасли подробно рассказали о том, почему на данной территории ведутся работы, также был совершен выезд непосредственно на место.

Е. В. Ланг отметил, что на основании Лесного плана Алтайского края составлен регламент Новичихинского лесничества, который рассчитан на 10 лет. Он предусматривает все мероприятия по охране, защите и воспроизводству насаждений.

С введением Лесного кодекса в 2007 году сельхозземли, куда включены и колки, бывшие до той поры бесхозными, отнесены к государственному лесному фонду. В настоящее время там повсеместно будут проводиться санитарные работы, очистка от сухостоя.

В прошлом году в колке «Первомайский» и ряде других побывали лесоустроители, Затем назвали мероприятия, которые здесь необходимо провести. Особо внимательные сельчане могли увидеть деляночные столбы, клейма на березах.

И вот с прошлой недели в колке добровольно-выборочной рубкой заняты работники ООО «Новичиха лес», которые на ежегодном аукционе, организуемом Управлением лесами Алтайского края, выиграли госконтракт на проведение работ на участке. Планируется на 41,2 га заготовить 1648 м3 древесины, что составит 20 процентов площади.

Присутствующие на встрече высказали сомнения в том, что здесь наберется столько деловой древесины, ведь колок местами изрежен. Не пойдет ли под вырубку оставшаяся территория? Главный лесничий ответил, что все просчитано специалистами, исполнители работ руководствуются материалами лесоустройства.

Еще многие десятилетовцы спрашивают, зачем понадобились именно березы, к которым мы привыкли относиться с особым почтением и любовью?

Выясняется, что у большинства взрослых деревьев возраст достиг 60-70 лет, они находятся в стадии спелости, пока еще годятся на переработку. Но через пять-семь лет массив неизбежно поразят вредители и болезни, поэтому лучше сейчас вовремя принять меры. Оставшиеся после отправки деловой древесины деревья будут предлагаться жителям окрестных сел на дрова: береза – по 472 рубля за м3, осина – по 413 рублей, их будут отпускать прямо на месте.

Исполнители работ по госконтракту – ООО «Новичиха лес» будут проводить противопожарное обустройство данного выдела, планируют здесь устроить зону отдыха, установить аншлаг.

Всего по контракту ООО «Новичиха лес» нынче предполагает заготовить в колках в пределах 6 тысяч м3 древесины, поэтому вскоре та же участь постигнет Махониху, известную тем, кто собирает полевую клубнику.

Когда материал готовился к печати, в редакцию позвонили члены экологической группы «Вита» из Солоновской средней школы, которые работают под руководством учителя химии и биологии Н. П. Курасовой. Ребята уже наслышаны о начавшейся вырубке березовых колков и беспокоятся, не дойдет ли вскоре очередь до местных колков. Именно там они установили искусственные гнездовья для мелких пернатых, проводят эко-мониторинг по муравейникам с помощью GPS-навигатора.

На этот вопрос Е. В. Ланг ответил, что в нынешнем году колки в окрестностях Солоновки не пострадают. И в дальнейшем при проведении работ варварского уничтожения тех же муравейников не будет, так специалисты следят за соблюдением лесного законодательства.

С одной стороны, вроде бы все понятно, но с другой все-таки жаль, что печальная участь постигает все больше известных с детства мест.

Любовь ГОНЧАРОВА.

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