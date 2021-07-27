Горняк22: «Не бывает идеальных преступлений — преступник всегда оставляет след» — интервью следователя следственного отдела по Индустриальному району города Барнаул СУ СКР по Алтайскому краю на радио «Комсомольская правда на Алтае» — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

В интервью, приуроченному к профессиональному празднику — Дню сотрудника органов следствия Российской Федерации следователь следственного отдела по Индустриальному району города Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю Артем Гладкий рассказал корреспонденту радиостанции «Комсомольская правда на Алтае» в программе «Гость в студии» о профессии следователя и особенностях важной и ответственной работы.

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«Гость в студии»