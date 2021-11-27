Горняк22: Названы перспективные в Алтайском крае территории для застройки » Городской портал — вРубцовске.ру

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26 ноября 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. География вовлечения в гражданский оборот земельных участков для жилищного строительства на территории Алтайского края стремительно расширяется. На сегодняшний день оперативным штабом Росреестра определены 37 земельных участков общей площадью более 1 300 гектар: 10 участков — под индивидуальное жилищное строительство и 27 — под строительство многоквартирных домов. Информация о них размещена на публичной кадастровой карте.

Территории под строительство многоквартирных домов нашли в шести городах Алтайского края: Барнауле, Бийске, Белокурихе, Рубцовске, Заринске, Яровом, а так же на территории Тальменского района. Самые большие площадки, которые предлагают инвесторам, расположены в краевой столице, а также на территории наукограда и в городе-курорте федерального значения.

— Росреестр подготовил список земельных участков, подходящих для строительства частных домов. В Барнауле, например, определены места в границах улиц Березовой, Новосибирской, проездов Инициативного 1-го, Инициативного 7-го, а также в селе Власиха. Общая площадь участков составляет более 12 гектар, — подчеркнул начальник отдела землеустройства и мониторинга земель, кадастровой оценки недвижимости, геодезии и картографии Росреестра по Алтайскому краю Горяйнов Александр Сергеевич.

По информации Управления имущественных отношений, застройщики региона уже подают заявки, чтобы заполучить вакантные земли и строить на них жилые комплексы.

Фото: project.bulgaria-burgas.ru

Автор: vizitka01

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